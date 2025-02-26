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體育

摩連奴謔加拉塔沙雷職球員猴子涉歧視

【明報專訊】由葡萄牙籍名帥摩連奴率領的費倫巴治，昨在土超榜首大戰作客一哥加拉塔沙雷，雖兩軍賽和0：0，但是役大戰味極濃，摩帥賽後指主隊職球員在後備席「如猴子跳舞」的言論涉歧視，加軍隨即發聲明表明將向他作刑事訴訟。

土超榜首戰言和 加軍擬刑事訴訟

土耳其足總對是役非常重視，特別邀來斯洛文尼亞籍著名球證維仙歷（Slavko Vincic）執法，兩軍球員賽前未有握手，據悉有費倫巴治球迷在下半場向加軍球迷擲煙花，令維仙歷在52分鐘一度暫停比賽，最終兩軍賽和0：0完場維持6分差距。惟賽後摩連奴的言辭則涉歧視，這名領軍各賽事16戰不敗的62歲主帥說：「我要對外籍球證表示讚賞，若此仗由本土球證執法，我們有球員犯規時，主隊後備席的人就會如猴子般亂跳，球證就會判罰黃牌。」摩帥又稱賽後曾到球證更衣室向土耳其籍的第四球證說：「謝謝你！但如果是役由你執法，這場比賽就會是場災難。」

加拉塔沙雷就摩帥的言論發表聲明，指「自執教費倫巴治起，摩連奴不斷發表針對土耳其人的言論，如今更已升級為不人道言論」，並表示「打算向摩連奴的種族主義言論提刑事訴訟，並將向歐洲足協及國際足協投訴」。

意甲方面，摩連奴前東家羅馬在主場以4：0大勝蒙沙後，近10輪取7勝3和暫列第9位，而祖雲達斯明晨在意大利盃8強迎戰安玻里，勝方將與博洛尼亞爭闖決賽。

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