曼城態沉訪熱刺 夏蘭特或續免戰

爭取英超五連霸的曼城今季表現走樣，不但上周中於歐聯附加賽被皇家馬德里淘汰而無緣16強，在上輪聯賽主場以0：2不敵榜首的利物浦後，現僅以26戰得44分排第4位，少踢一場下落後「紅軍」多達20分，爭標基本只餘數字上的可能。雪上加霜的是，近期膝部不適的首席射手夏蘭特，據報將連續兩輪聯賽缺陣，料由菲爾科頓再度串演中鋒踢「假9」，明晨征戰近况回勇的熱刺爭返勝軌難度不少。

至於在冬季轉會窗以5000萬鎊（約4.9億港元）由波圖購入的西班牙U21小國腳尼高干沙利斯，至今已為「藍月」上陣4場入1球，近3仗更已獲任正選，對此他表示：「我不認為自己是洛迪卡斯簡迪的替工，因為我就是我。大家是一支團隊，誰任正選都沒問題，最重要是如何幫助球隊爭勝。」

普帥證熱刺缺6將 稱護級未安全

熱刺方面，主帥普斯迪高路賽前證實共有6員傷兵是役將告缺陣，但表示希望部分戰將可在未來7至10天內復出。而球隊目前26戰得33分，在今輪開始前僅排第12位，雖與降班區漸遠，但普帥仍稱：「在尚餘12輪的時候若我跟大家說球隊（護級形勢）非常安全是不合理的，但同時己隊亦有機會力爭上游，當下只需做好本分。」