曼城態沉訪熱刺 夏蘭特或續免戰

【明報專訊】曼城過去一周先在歐聯附加賽被皇家馬德里淘汰，再於英超前列大戰不敵榜首之師利物浦，明晨在聯賽作客仍身處下半版的熱刺卻有首席射手艾寧夏蘭特據報膝部不適或續缺陣，是役爭取走出頹勢更添考驗。
爭取英超五連霸的曼城今季表現走樣，不但上周中於歐聯附加賽被皇家馬德里淘汰而無緣16強，在上輪聯賽主場以0：2不敵榜首的利物浦後，現僅以26戰得44分排第4位，少踢一場下落後「紅軍」多達20分，爭標基本只餘數字上的可能。雪上加霜的是，近期膝部不適的首席射手夏蘭特，據報將連續兩輪聯賽缺陣，料由菲爾科頓再度串演中鋒踢「假9」，明晨征戰近况回勇的熱刺爭返勝軌難度不少。
至於在冬季轉會窗以5000萬鎊（約4.9億港元）由波圖購入的西班牙U21小國腳尼高干沙利斯，至今已為「藍月」上陣4場入1球，近3仗更已獲任正選，對此他表示：「我不認為自己是洛迪卡斯簡迪的替工，因為我就是我。大家是一支團隊，誰任正選都沒問題，最重要是如何幫助球隊爭勝。」
普帥證熱刺缺6將 稱護級未安全
熱刺方面，主帥普斯迪高路賽前證實共有6員傷兵是役將告缺陣，但表示希望部分戰將可在未來7至10天內復出。而球隊目前26戰得33分，在今輪開始前僅排第12位，雖與降班區漸遠，但普帥仍稱：「在尚餘12輪的時候若我跟大家說球隊（護級形勢）非常安全是不合理的，但同時己隊亦有機會力爭上游，當下只需做好本分。」