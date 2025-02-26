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體育

阿仙奴英超征森林前列戰 阿迪達未放棄爭霸

【明報專訊】英超次席阿仙奴上輪主場0：1不敵韋斯咸後，明晨作客季席「黑馬」諾定咸森林再迎考驗。「兵工廠」領隊阿迪達賽前承認遭破15場聯賽不敗受創，但自勉不會放棄爭標機會，「除非我死了」。

阿仙奴目前少踢一場下，落後27戰64分的榜首利物浦11分。這名西班牙籍教頭昨賽前記者會說，上仗遭終止連續15場不敗確實難受，但必須硬着頭皮振作，「我們過去15仗錄得10勝5和，跟利物浦相同，甚至得失球差也一樣。為征服『紅軍』強勢，我們投放不少努力才達到同樣高度，因此那敗仗真是難以承受。惟現實是還有很多比賽等着，必須回到作戰狀態」。阿迪達透露兩名翼鋒加比爾馬天尼利和布卡約沙卡康復進度理想，但與復出仍有距離；阿仙奴另有防線小將利維斯史基利因上仗領紅須停賽。

利物浦迎紐卡素

史諾陣前讚敵鋒伊沙克

此外，兵工廠後衛賓韋特去年11月開刀治理膝患，養傷3個月後上輪後備入替復出。據英媒報道，今年1月就任英格蘭隊主帥的杜曹已跟這名27歲右閘磋商，有望在下月底展開的世界盃歐洲區外圍賽重返大軍。賓韋特被指與前助教賀蘭特不和，自2022年世界盃後未再入選「三獅」。

至於利物浦明晨迎戰第5位的紐卡素。紅軍星級鋒將穆罕默德沙拿今季聯賽貢獻25球和16個助攻，領隊史諾賽前被問及麾下競逐金球獎的機會，認為球隊延續佳績有助提升其勝算，「若球隊能贏得一些獎項，他拿下金球獎的機會定必大增」。史諾又點名提防上仗4：3險勝森林時梅開二度的敵鋒阿歷山大伊沙克，但表示「我們擁有兩名優秀的中堅，這是我們抗衡的本錢」。

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