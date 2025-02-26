曼聯再裁兩百人冀扭虧為盈 重整架構傳關閉員工餐廳 停派午餐改送水果減成本

曼聯自英籍富商拉特克里夫前年年底入股後開源節流，繼去年已解僱250名員工，球會官網昨發聲明，預計會再削減150至200個職位，作為架構轉型旨在自2019年來連續5年虧損後恢復盈利，從而投資在男、女足及基建設施。行政總裁奧馬貝拉達說，有責任將曼聯男、女足和青訓隊放在最有利位置，「我們正採取一系列措施轉型，遺憾是意味必須進一步裁員，然而這艱難抉擇對恢復球會穩定財政是必要。球會兩大首要任務是為球迷在比賽帶來成功和改善設施，如果持續虧損，就無法投資這些目標，同時遵守歐洲足協和英超賽會規定」。

不滿加拉沙家族債務拖累

球迷組織計劃下月初示威

據報曼聯過去3年已虧損超過3億鎊（約30億港元）。英國《衛報》報道，拉特克里夫再推動關閉奧脫福球場的員工餐廳，將目前提供免費午餐改成只供水果，每年因而節省約100萬鎊（約1000萬港元），並指有關措施符合現今大部分職場做法；卡靈頓訓練基地只有球員仍可獲免費膳食，其餘職員改派三文治。

曼聯球迷組織的曼聯球迷信託基金會MUST譴責今季主場門票價格提高至66鎊（約660港元），「班主格拉沙家族的巨債是曼聯近期衰落原罪」；另一球迷組織The 1958稱球會聲明無提及格拉沙家族每年增加球會3300萬鎊（約3.2億港元）利息債務，並計劃下月10日英超主場對阿仙奴前在球場外示威。截至2023年6月球會財務報告，曼聯員工人數達1112人，相比英超前兩名的利物浦及阿仙奴，同期員工分別為1008及723人。去年10月底被解僱的前帥坦夏格昨4個月來首受訪，稱7月1日下季前拒接受任何工作。

英超3輪不勝頹勢迎葉士域治

曼聯現英超30戰29分排15位，聯賽連續3場不勝，明晨將在主場面對由前助教麥堅拿領軍的「升班馬」葉士域治，兩隊首循環打和1：1，該場亦是魯賓艾摩廉領軍首仗。