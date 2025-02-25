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體育

男花港隊亞青賽少年組奪金 挫國家隊衛冕 女重女佩掛銅

【明報專訊】港隊昨在科威特上演的亞洲青少年劍擊錦標賽再報捷，日前在男子花劍少年組個人賽以「決一劍」稱王的王哲，與隊友陸浚諾、何承謙及許皓竣在團體賽決賽，以45：41力挫國家隊蟬聯冠軍，加上同日在女子重劍及佩劍團體賽摘銅，令港隊以2金1銀3銅完成少年組。

列為頭號種子的港隊，昨派出王哲、陸浚諾、何承謙及許皓竣出戰男花團體賽，首圈輪空下在16強面對與因對手菲律賓隊退賽而自動晉級的約旦隊，輕鬆以45：15晉級，隨後再以45：21、45：20淘汰哈薩克及韓國隊，強勢勇闖決賽對陣次號種子的國家隊。

陸浚諾守尾門抵住壓力致勝

陸浚諾是役「打頭陣」下以5：3領先，其後雙方一直鬥得激烈，比分維持在5分之內，個人賽銀牌得主的國手練意鋒雖在尾段追到只有1分差距，但負責「守尾門」的陸浚諾抵住壓力下，終以45：41勝出，為港隊繼少年組男花個人賽後，贏得今屆賽事的第2金。

女子組方面，女重個人賽摘銀的吳海諦聯同隊友李懿穎、羅阡滺及王文雨歆為次號種子的港隊戰團體賽，首圈輪空直入8強下以45：29同樣擊敗約旦隊，及至4強卻以38：45不敵韓國隊；曾悅澄、吳羿霖、鍾依廷、余傑組成的女佩隊則在首圈輪空直入8強後，亦以45：24擊敗新加坡隊，在4強對陣國家隊時一度以40：35領先，但吳羿霖最後一個回合被對方打出10：4，終以44：45飲恨落敗，而前日舉行的女花團體賽亦在4強止步，但港隊仍能夠收穫3面銅牌。

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