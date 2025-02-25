港九D1再攬精英賽4強 聖若瑟挫英華 賽後衝突兩隊長被逐

D1亞軍聖若瑟面對D1第6名的英華早段佔上風，25分鐘由張堯軒射入親自博得的12碼先開紀錄，並靠梁祉賢和鄭柏喬換邊後4分鐘內接連建功，一度領先3球。英華其後藉余靖瑋和利焯楠的入球追近，但無力扭轉2：3敗局。聖若瑟的4強對手，將是以3：1淘汰賽馬會體藝中學的法國國際。

朱兆基對李澤淳行為失望

兩軍賽後出現小插曲，聖若瑟隊長李澤淳疑對英華球員出言不遜，與英華隊長余靖瑋賽後爆口角並遭對方推跌，球證終向余靖瑋出示紅牌，李澤淳則領兩黃一紅4強須停賽。聖若瑟主教練朱兆基慨嘆對李澤淳的行為失望，「這些事就算在職業賽都會發生，他們要學懂如何處理。我們是晉級球隊，現在倒翻轉蝕底了」。他希望陣中後輩能借前車之鑑，更直言李澤淳缺陣或反而有利球隊，「阿淳想做到好完美，對隊友要求好高，對年紀較小的球員構成的壓力頗大。他不在固然令踢法有變，但隊內情緒和溝通可能有好的變化」。

陳丞臻期待啟德出戰氣氛

D1季軍兼精英賽衛冕之師男拔萃面對屯門「黑馬」東華三院辛亥年總理中學，在港足U20鋒將陳丞臻「大四喜」下，以9：1收穫大勝。就讀中六的陳丞臻因專注文憑試，目前暫停傑志U18訓練和比賽只踢學界，然而今屆精英賽已累積5個入球領先射手榜，對於4強移師啟德，他希望比賽氣氛更勝一籌，「多啲同學和老師打氣，我哋踢得開心，佢哋又睇得開心」。

南島射贏極刑 4強撼男拔萃

男拔萃將與南島爭入決賽。D1第5名南島8強先失一球下，法定70分鐘與葵青冠軍迦密愛禮信中學賽和1：1。兩軍互射12碼首3輪皆中鵠，愛禮信第4輪有門將杜誌軒操刀被南島門將韋俊軒撲出，第5輪則由陳雋謙主射高出，使南島以4：3勝出極刑戰。精英賽連續兩屆4強由D1球隊包辦。