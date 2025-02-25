體壇快訊：繆正賢亞洲計分賽三連季

王楚欽王曼昱亞盃稱王封后

「世二」國手王楚欽前晚在深圳上演的乒乓球亞洲盃男單決賽「國家隊內戰」以直落4局輕取同胞梁靖崑，首奪冠軍。世界排名第2的王曼昱則在女單決賽「國乒內訌」，同樣以4：0橫掃「世一」孫穎莎首度封后，惟王曼昱賽後受訪時被對手球迷高聲干擾，她以「多多保護嗓子」作出回擊。

尹佩斯返飛燕諾掌帥

荷甲球隊飛燕諾前晚宣布委任球會兼荷蘭隊名宿尹佩斯為新任主教練，簽約至2027年6月，這名41歲教頭早前執教另一荷甲球隊海倫芬，其後雙方達成協議離隊他投。燕豪芬亦免費羅致前阿仙奴、韋斯咸的36歲西班牙籍射手盧卡斯佩雷斯，簽約至今季結束將披27號球衣。

尼馬角球直入助山度士贏波

回歸母會山度士的33歲巴西隊前鋒尼馬，昨領軍出戰聖保羅省聯賽作客國際里梅拉在上半場直射角球入網，加上兩番助攻隊友建功終領軍大勝3：0取三連捷，這也是尼馬重返巴西球壇後的第2個入球。

卓林普世界賽反勝龍澤煌

已成為香港居民的「世一」名將卓林普昨在江西玉山上演的世界桌球公開賽64強雖以12：82先失首局，但隨後憑轟出3桿「破百」下以局數5：1反勝主場出戰的國手龍澤煌晉級。日前贏得威爾斯公開賽的英籍名將「小丑」沙比則在64強意外以局數2：5負另一國手劉宏宇，提早下馬。

17歲安祖娃贏迪拜賽 成最年輕千分賽冠軍

12號種子的17歲俄羅斯籍球手米拉安祖娃，前日在迪拜網球賽女單決賽以盤數2：0挫丹麥籍的卡拉杜遜封后，成為歷來WTA千分級賽事最年輕冠軍球手，其最新世界排名將躋身前十，而其同胞羅比夫則在ATP卡塔爾公開賽男單決賽，以2：1勝英籍的德拉柏稱王。另里約公開賽男單昨舉行決賽，5號種子阿根廷籍的巴爾斯以2：0勝上月揚威香港公開賽的法國籍球手阿歷山祖梅拿衛冕。