利物浦雙殺曼城 英超擁11分優勢 沙拿再獻傳射渴望稱霸 史諾指惡戰連場拒鬆懈

英超隔10年作客曼城再奏凱

利物浦這仗收起上場英超打和阿士東維拉時掛帥的迪亞高祖達，改由翼鋒路易斯迪亞斯伙拍穆罕默德沙拿攻堅，曼城則有箭頭艾寧夏蘭特因肩傷缺陣。14分鐘，利物浦中場阿歷斯麥亞里士打開地波角球予底線的中場蘇保斯拉爾，後者第一時間傳交予處於禁區中央的沙拿，他施射「省」中敵衛尼敦阿基改變方向入網。30分鐘，沙拿的埃及同胞馬莫殊為曼城追和，卻因越位在先判入球無效。7分鐘後，沙拿禁區內橫傳予進攻過程中疑越位的蘇保斯拉爾射入，而「紅軍」終繼首循環後，再次以2：0打敗曼城，自2015年11月後，再度在聯賽作客「藍月」凱旋。

紅軍賽後27戰得64分，拋離次席阿仙奴11分，今季英超第8次落敗的曼城則續以44分排第4。沙拿此役除創出包括史上首人在兩季英超分別炮製40+入球在內的多項紀錄外，各賽事累計獨取241球也與名宿哥頓鶴臣並列隊史第3位，僅次於346球的魯殊和285球的亨特；而沙拿今季聯賽作客入16球，則看齊前季熱刺的哈利卡尼及1999／2000年球季新特蘭名宿菲臘斯的紀錄。仍未獲紅軍續約的沙拿說：「我和隊中富經驗隊友都需要另一個聯賽錦標。我不知道自己是否正處於高峰，只能說喜歡今季，這並非因為很有機會再次贏得英超，而是能幫助年輕球員，這是很特別的。」

史諾懶理控球率 稱須做好防守

紅軍領隊史諾對沙拿的表現推崇備至外，亦強調不介意此仗控球率只有34%，理由是面對善於控球的曼城就須做好防守，而它就是能全取3分的關鍵。他最後拒絕稱雄英超已高唱入雲的說法，「己隊在分數上確有很大優勢，但這聯賽有別於其他聯賽，早前苦戰護級的狼隊僅能險勝，而周中對手紐卡素更曾在首循環打和3：3」。