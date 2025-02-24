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2025年2月24日星期一
全運馬拉松測試賽橫跨深港舉行 楊德強稱運作順暢 港將司徒兆殷女子組摘季
10人阿仙奴主場負韋斯咸 阿迪達認爭標非掌控之中
李思穎捕捉賽奪金 首膺亞洲賽成年組冠軍
巴塞馬體會西甲奏捷 西盃4強對壘前壯聲威
港籃負中華台北 亞盃外6戰皆北
體壇快訊：港將王哲亞青少年組男花封王
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【明報專訊】（請看附圖）
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