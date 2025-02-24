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體育

體壇快訊：港將王哲亞青少年組男花封王

【明報專訊】亞洲青少年劍擊錦標賽在科威特上演，港隊15歲小將王哲昨晨在男子花劍少年組個人賽「決一劍」，以15：14擊敗中國劍手練意鋒奪冠；同為15歲的吳海諦則於女子重劍少年組個人賽同戰至決一劍，以9：10僅負韓國劍手摘銀。

16歲封天詠締港超最年輕入球

東方昨在港超憑射手巴科爾梅開二度，加上費利浦薩、米祖域和亞歷斯祖各入一球，以5：1擊敗九龍城，賽後14戰30分續居第3位。此戰一度為九龍城扳平的封天詠，則以16歲9個月24日之齡打破港超最年輕入球紀錄。同日另一仗，標準流浪3：1擊敗北區。

何允輝魏瑋恩風翼賽稱王封后

一連3日的香港滑浪風翼公開錦標賽昨在赤柱正灘煞科，兩屆滑浪風翼亞洲冠軍何允輝在男子公開組經過11個回合後，力壓其餘25名選手封王，兩屆風帆奧運代表何智豪及周梓熙分別獲亞軍和季軍。杭州亞運風帆亞運銀牌得主的魏瑋恩則在女子組封后，陳晞文及鄧佩嘉分別摘銀、銅。

日韓U20亞盃贏極刑戰闖4強

日本隊昨在深圳上演的U20亞洲盃8強對伊朗隊激戰120分鐘後1：1言和，需以互射12碼決勝負，結果「藍武士」險勝4：3晉級，將在周三4強惡鬥澳洲隊。另韓國與烏茲別克隊亦在120分鐘比賽後打和3：3，「太極虎」終以互射極刑勝出3：1，將與沙特阿拉伯隊爭入決賽。

抱恙普帥季內不領軍馬刺

76歲NBA球隊聖安東尼奧馬刺名帥普波域治去年底因輕微中風休養至今，早前曾發聲明指正在康復中，但昨據ESPN消息指他在今季剩餘比賽將不會回到球隊，未來是否重返球場也不得而知，加上主將雲班耶馬日前亦被診斷出右肩深靜脈血栓致提早收咧，勢對馬刺爭奪季後賽資格造成打擊。

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