港籃負中華台北 亞盃外6戰皆北

6人得分上雙 梁兆華轟18分

中華台北隊雖是役以21：17領先首節，兩隊亦在次節初段打得緊湊，但賽前已篤定排小組第4的港籃藉隊長惠龍兒，搭配卜聿揚或馬港燊擺出「雙塔」攻擊油漆區，令該節打出27：23，半場扳平44：44。換邊後，中華台北隊使出全場壓迫致港籃出現失誤下，拉開至69：61。港籃眾將在決勝節開始體力下降，而中華台北隊也透過快攻機會得分並拋離最多21分下，港籃終在這場「例行公事」以83：99告負，今屆亞盃外分組賽亦以6戰皆北下完賽；中華台北隊則以3勝3負小組第3晉級外卡賽。

港籃主帥趙永良賽後對麾下表現感到自豪，認為球隊的外線三分表現較上仗已變得果斷。另對於未來有港產中鋒大衛穆卡（David Muoka）勢代表港籃出戰國際賽，趙永良表示可為球隊提供彈性調整空間，隊長惠龍兒則對港籃將首次迎來包括他自己、穆卡、卜聿揚及馬港燊多名內線球員感興奮。

至於昨仗為港籃攻入全隊最高18分的梁兆華，他認為現時球隊有曾湛元和楊和加入球隊後，分工會變得更清晰，「始終控球並非我的擅長，我現時能專注得分任務」。