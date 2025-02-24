10人阿仙奴主場負韋斯咸 阿迪達認爭標非掌控之中

正鬧前鋒荒的阿仙奴昨續以中場米基爾馬連奴串演「假9」，但上半場只有左閘卡拉科利1次「中龍」射門，並在44分鐘因中場迪格蘭賴斯走甩韋斯咸中場查洛保雲，讓對方頂入領前上半場。73分鐘，阿仙奴左閘利維斯史基利在中場拉跌有望單刀的敵鋒古度斯直接領紅，終在以寡敵眾下以1球告負，自去年4月中負阿士東維拉後再在英超主場落敗，並令「鎚仔幫」連續兩季作客酋長球場凱旋。

阿仙奴領隊阿迪達對賽果非常失望，並說：「全場雖有20次攻門，但己隊表現在水準以下，所以我非常憤怒。現在爭標已不在掌控之中。」惟好消息是養傷多時的後衛賓韋特及辛真高此役傷癒後備上陣。

兩借將發威 維拉反勝車路士

維拉雖被客軍車路士中場安素費南斯在9分鐘打開紀錄，卻憑冬窗加盟的曼聯借將前鋒拉舒福特，在57和89分鐘助攻另一來自巴黎聖日耳門的借將中場馬高阿辛斯奧，以2：1反勝完場，賽後27戰得42分，落後少踢1場的「藍戰士」1分。連同英格蘭足總盃為維拉上陣4次的「福仔」賽後獲維拉主帥艾馬利大讚外，還說：「我們會支持和協助他，期望令他重拾信心。希望他往後仍能像這仗般的重要和協助球隊。」

孫興慜獻兩傳 熱刺掃葉三連捷

同日熱刺有孫興慜分別在18和26分鐘助攻比蘭莊臣，作客4：1大勝尾三葉士域治取英超三連捷；白禮頓在三笘薰連同英足盃連續3仗建功下，助球隊作客贈包尾的修咸頓4蛋。另主隊般尼茅夫及富咸分別以0：1和0：2不敵狼隊及水晶宮。