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體育

全運馬拉松測試賽橫跨深港舉行 楊德強稱運作順暢 港將司徒兆殷女子組摘季

【明報專訊】2025深港馬拉松暨第15屆全運會馬拉松測試賽昨早舉行，男、女子組共38名參賽跑手從深圳灣體育中心出發，經深圳灣口岸進入香港。為配合賽事舉行，深圳灣口岸出入境通關服務在凌晨2時起一度暫停9小時，禁止旅客及車輛進入，至昨早11時重開。全運會統籌辦公室主任楊德強形容香港賽段運作順暢，將與相關政府部門、機構及深圳方面檢討安排，為全運賽事準備。

全長42.195公里的賽事中，包括途經深圳灣公路大橋和港深西部通道的21.841公里香港賽段。楊德強指出，女子組昨早7時率先起跑，首名跑手在早上7時08分進入香港賽段；7時半展開的男子組則在7時36分有首名選手進入香港賽段。所有選手在9時12分前完成香港賽段。楊德強昨被問到全運會否沿用測試賽相同路線；他稱賽後會諮詢運動員、教練及專家意見，了解可調整之處。他又認為，香港賽段賽道闊度、彎度和斜度均適合賽事。

港隊這次共派出3男3女出戰，分別為男將尹焯熙、魏賡及盧善達，以及女將司徒兆殷、譚嘉敏及黃美欣。司徒兆殷最終以2小時47分20秒衝線，獲得女子組季軍，冠軍由廣東隊的陳麗琴以2小時44分44秒勝出。港隊男子組成績最佳的跑手為尹焯熙，以2小時33分26秒得第8，冠軍則屬於雲南跑手趙朝傳，以2小時17分17秒完成。

港隊男子手球測試賽負江蘇奪亞

此外，全運男子手球測試賽昨在啟德體藝館上演次日賽事。東道主港隊決賽以20：28不敵爭取全運五連霸的勁旅江蘇隊，屈居亞軍。廣東隊季軍戰以42：20大破澳門隊。楊德強賽後稱，昨賽事共有逾2800人入場觀賽。

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