少數港將屢外流 楊和推崇西班牙加拿大籃球體系

赴台戰P.League+不被尊重變堅強

楊和先是對西班牙和加拿大的籃球發展推崇備至，「西班牙和加拿大的職業體系較完善，從青訓到職業具備發展道路，正是香港需要借鑑」。他回想前年起在台灣P.League+，以外援身分短暫效力高雄17直播鋼鐵人的日子，承認初期面對不少挑戰，「不論教練或隊友一開始同樣不會尊重我，球迷也在網上瘋狂批評，令我當時曾致電好友Duncan（惠龍兒）告知想離隊，但這些經歷讓我變得更堅強，以不同方式看待籃球」。

剛完結球季效力香港東方的楊和，先後應付本地甲一聯賽、東超及菲律賓PBA專員盃共3條戰線，他坦言賽程安排致未能與部分隊友產生化學作用，「有次我們3日內打兩場，由香港飛往台灣，緊接直接去機場赴菲律賓，僅睡2至3小時又要打比賽」。即便賽程頻密，他為能夠代表香港的球隊出戰感自豪，「每次在菲律賓比賽，都感覺像是港隊對菲律賓隊」。

對於來季，楊和直言未確定會否留隊，會先稍作休息，透露將到泰國旅行及返回加拿大出席兄長婚禮。回顧籃球生涯，他思考片刻後說：「以成長、經歷及平靜這3個字詞來形容自己。」他感恩能打籃球為生，事業及所有朋友等一切都來自籃球。