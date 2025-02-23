報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年2月23日星期日
曼城再戰利物浦 哥帥避遭雙殺 新兵干沙利斯難代洛迪 成敗還看「新沙拿」馬莫殊加乘夏蘭特
般奴烏加迪建功 曼聯作客連追兩球逼和愛華頓
啟德體育園首辦全運測試賽 手球港隊挫澳門今決戰江蘇
吳安儀多哈亞洲賽負蒙古球手奪亞 男將鄭宇喬掛銅
單車港隊場地亞洲賽報喜 單日奪2銀3銅
體壇快訊：港足下月19日主場友賽澳門
SUN周日體育直播賽程
楊和視港為家 成港籃新人償願 中加混血文化多元 兒時來港定居讀書建立歸屬感
少數港將屢外流 楊和推崇西班牙加拿大籃球體系
SUN周日體育直播賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
曼城再戰利物浦 哥帥避遭雙殺 新兵干沙利斯難代洛迪 成敗還看「新沙拿」馬莫殊加乘夏蘭特
般奴烏加迪建功 曼聯作客連追兩球逼和愛華頓
啟德體育園首辦全運測試賽 手球港隊挫澳門今決戰江蘇
吳安儀多哈亞洲賽負蒙古球手奪亞 男將鄭宇喬掛銅
單車港隊場地亞洲賽報喜 單日奪2銀3銅
體壇快訊：港足下月19日主場友賽澳門
SUN周日體育直播賽程
楊和視港為家 成港籃新人償願 中加混血文化多元 兒時來港定居讀書建立歸屬感
少數港將屢外流 楊和推崇西班牙加拿大籃球體系
曼城再戰利物浦 哥帥避遭雙殺 新兵干沙利斯難代洛迪 成敗還看「新沙拿」馬莫殊加乘夏蘭特
般奴烏加迪建功 曼聯作客連追兩球逼和愛華頓
啟德體育園首辦全運測試賽 手球港隊挫澳門今決戰江蘇
吳安儀多哈亞洲賽負蒙古球手奪亞 男將鄭宇喬掛銅
單車港隊場地亞洲賽報喜 單日奪2銀3銅
體壇快訊：港足下月19日主場友賽澳門
楊和視港為家 成港籃新人償願 中加混血文化多元 兒時來港定居讀書建立歸屬感
少數港將屢外流 楊和推崇西班牙加拿大籃球體系
prev
next