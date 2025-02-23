體壇快訊：港足下月19日主場友賽澳門

國足負沙特亞青盃8強止步

中國國家足球隊（國足）昨在深圳上演的亞青盃8強大戰沙特阿拉伯隊，戰至下半場補時5分鐘被敵鋒艾尤希比絕殺破網負0：1無緣4強；同日中超開鑼，港足前帥安達臣領軍的升班馬雲南玉昆主場吞北京國安兩蛋。而茹子楠效力的梅州客家今午3時30分作客對港足隊友孫銘謙新季轉投的天津津門虎。

比寧咸上訴失敗續停兩場

皇家馬德里中場祖迪比寧咸上場西甲鬥奧沙辛拿疑因向球證爆粗被逐，會方上訴但被西甲紀律委員會駁回，維持停賽兩場，令這名英格蘭國腳無緣代皇馬今晚主場迎戰基羅納。

艾榮轟35分領「俠」退塘鵝

達拉斯獨行俠昨在NBA常規賽，憑球星艾榮攻入全場最高的35分，加上兩名後備球員麥斯基斯迪及蘭捷馬素分別貢獻16及15分，主場以111：103擊退新奧爾良塘鵝取三連勝，以31勝26負排西岸第8位；金州勇士藉新兵占美畢拿取17分，加上史堤芬居里等4人得分「20+」，作客132：108大勝薩克拉門托帝王後，暫排西岸第9位。