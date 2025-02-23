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體育

啟德體育園首辦全運測試賽 手球港隊挫澳門今決戰江蘇

【明報專訊】粵港澳全運會男子手球測試賽昨起一連兩日在啟德體藝館展開，乃啟德體育園首辦全運測試賽。東道主港隊首戰憑簡翊暉攻入全場最高7分，以及陳浩諺下半場獨取6分，以33：19擊敗中國澳門隊，今午3時45分與江蘇隊爭冠。

第15屆全國運動會今年11月9至21日在廣東、香港及澳門上演，香港將承辦籃球（男子U22）、場地單車、劍擊、高爾夫、手球（男子）、七欖、三鐵及沙排共8個競賽項目。這次男子手球測試賽共邀請4隊參賽，包括香港、澳門、廣東及江蘇隊。

中國香港手球總會早前向學校、團體及公眾派發6000張門票，昨日賽事約有1550人入場。港隊面對澳門隊上半場憑簡翊暉攻入6分下，半場領先18：9，惟換邊後經歷逾9分鐘入球荒，被澳門隊一口氣連追5分，經暫停調整後靠陳浩諺連取4分，重新拉開優勢，最終以33：19大勝，將與以29：23擊敗廣東、已連奪4屆全運金牌的江蘇隊爭冠。

隊長謝永輝享受主場作賽氣氛

港隊隊長謝永輝賽後提到，過去香港鮮有舉辦成年賽事，在主場親友面前出戰分外高興，「這次有廣東話、唱歌形式的打氣口號，感覺像置身派對中。聽見觀眾如此開心，自己打波都更落力」。他明言港隊在全運將以踏上頒獎台為目標，但承認仍需趁未來半年磨合提升水平。

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