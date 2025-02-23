般奴烏加迪建功 曼聯作客連追兩球逼和愛華頓

曼聯這仗有烏拉圭隊中場烏加迪傷癒復任正選，但19分鐘球隊在防守角球遲遲未能解圍，被愛華頓中場杜哥利迎頂，造就前鋒比圖比東卡門前射入。33分鐘「拖肥」打反擊，積夏里遜擺脫哈利馬古尼後射門被門將奧拿拿撲出不遠，杜哥利衝前補頂得手，為主隊半場領先兩球。曼聯近11場英超僅得一仗在上半場有入球，然而戰至72分鐘，般奴費南迪斯直射罰球入網追回一球，80分鐘烏加迪在禁區頂抽射破網，追平2：2。補時6分鐘，愛華頓的紅魔舊將艾舒利楊格被拉跌，球證原判12碼，但覆核VAR後推翻判決，最終雙方在葛迪遜公園球場各得1分。曼聯賽後26戰30分續排15位。

李城主場六連敗無入球寫歷史

另外，李斯特城昨在上半場已失3球下，以0：4大敗予賓福特，成英超史上首隊主場六連敗兼一球不入的球隊，上次聯賽在王權球場入球，已是去年12月8日2：2逼和白禮頓。「狐狸」本月各賽事四連敗，在英超26戰17分排19位，主帥雲尼斯達萊備受降班壓力。而上輪皆負的兩隊，排第3的諾定咸森林今晚作客紐卡素。