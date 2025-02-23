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體育

曼城再戰利物浦 哥帥避遭雙殺 新兵干沙利斯難代洛迪 成敗還看「新沙拿」馬莫殊加乘夏蘭特

【明報專訊】據牛頓定律，inertia惰性屬自然法則。凡人遇事會食老本等運到，舊瓶舊酒堆砌「進階版XX」、「新XX」奢想復常。季初已批曼城英超衛冕路完，冬窗後吹捧尼高干沙利斯為「新洛迪」也真得個吹字。不過今晚迎戰利物浦，藍月形勢始終比首循環稍好，搶分還看「沙拿接班人」馬莫殊——準確說法乃他與夏蘭特的synergy。

當然馬莫殊並非接沙拿在利物浦的班，而是埃及國家隊。兩名法老鋒將特點不算很相似，暫時則肯定以沙拿更全面，於紅軍幾乎有力單天保至尊，馬莫殊倘無夏蘭特開路卻隨時隱形，頂替「魔人布歐」串演箭頭更非強項。無論如何，多了馬莫殊，曼城踢法已有明顯變化。由於他擅長走盲眼位入楔守衛身後，不用長時間攞波，藍月進攻容許趨向簡單直接。上周中歐聯因膝部不適申請免役的夏蘭特如無恙，可藉其誘導對手防線推前，隊友隨即放長波予馬莫殊突破；若然敵軍退縮、中後二線距離拉闊，夏蘭特就有空間發揮柱躉作用。同時，馬莫殊專責左翼硬爆，理應能針對紅軍右閘阿歷山大阿諾特（TAA）常現甩漏的罩門。

曼城中後場推進倒退屢送禮

然而曼城不是史篤城，新增長傳急攻純屬選項，而且終歸需建基於流暢的地面組織。可是領隊哥迪奧拿當刻面對難題之一亦正在此，中後場推進一直無復舊觀，麾下愈輸愈失自信，每仗總不乏送禮式誤傳，反過來再添猶豫不決，陷入惡性循環。干沙利斯來投儘管有點幫助，惟適應英倫硬橋硬馬風格本不易，首演就在足總盃被甲組仔搞到出醜兼傷出。况且老早指明哥帥治下的防中難為，新丁的控球串連及控制節奏固然尚待浸淫，最重要大抵是守備的位置感和預判觸覺。

利物浦陷魔鬼賽程調度更謹慎

之所以干沙利斯目前絕對不符「新洛迪」名堂，曼城整套防守系統因洛迪倦勤而連鎖崩塌則是哥帥另一難題。相比洛迪常逗得較深的純正六號，年輕的干沙利斯混雜八號位思維，企位較前、逼搶較貼身較多飈波，放在利物浦或更適合，置身藍月略嫌太aggressive。事後孔明，羅致干沙利斯理想時機為去夏，結果藍月選擇招攬老退的根度簡回巢，令哥帥招牌的高效橫向移動防禦網暨高位壓迫瓦解。

據稱曼城季後重建先斬跑不動的傷患馬，包括上周中閃電拉傷恐捱刀的史東斯。後防近乎地莊，哥帥欲逃過雙殺，要寄望利物浦為免跟阿仙奴爭標的最後衝刺時力弱，此戰於魔鬼賽程留一手。事實上紅軍主帥坦承TAA與祖達未足以應付全場，因此上周中被中途調走。豈料入替TAA的巴特利臨尾負創，估計紅軍將加倍小心用人與分配上陣時間，剛復操的加普便未必匆匆候命。他們近期戰績回落乃狀態和腳風合理波動，但在榜首具足夠緩衝，是以只要沒突然湧現十字軍，失分風險？殘陣的阿仙奴驚多啲吧。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

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