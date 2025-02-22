報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年2月22日星期六
歐聯16強抽籤 利物浦火併PSG 馬德里雙雄狹路相逢 拜仁利華古遜德甲內訌
莫耶斯領愛華頓漸穩 倒戈曼聯偕新鋒艾卡拉斯續搶分
港足下月國際賽初選40人 陳晉一等8中超兵在列
雲班耶馬右肩血栓 馬刺證賽季報銷
愛華頓前帥戴治訪港 出席精神健康論壇分享
體壇快訊：麥世霆大馬賽200蛙重奪港績
SAT周六體育直播賽程
SAT周六體育直播賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
歐聯16強抽籤 利物浦火併PSG 馬德里雙雄狹路相逢 拜仁利華古遜德甲內訌
莫耶斯領愛華頓漸穩 倒戈曼聯偕新鋒艾卡拉斯續搶分
港足下月國際賽初選40人 陳晉一等8中超兵在列
雲班耶馬右肩血栓 馬刺證賽季報銷
愛華頓前帥戴治訪港 出席精神健康論壇分享
體壇快訊：麥世霆大馬賽200蛙重奪港績
SAT周六體育直播賽程
歐聯16強抽籤 利物浦火併PSG 馬德里雙雄狹路相逢 拜仁利華古遜德甲內訌
莫耶斯領愛華頓漸穩 倒戈曼聯偕新鋒艾卡拉斯續搶分
港足下月國際賽初選40人 陳晉一等8中超兵在列
雲班耶馬右肩血栓 馬刺證賽季報銷
愛華頓前帥戴治訪港 出席精神健康論壇分享
體壇快訊：麥世霆大馬賽200蛙重奪港績
prev
next