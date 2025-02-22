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體育

體壇快訊：麥世霆大馬賽200蛙重奪港績

【明報專訊】馬來西亞分齡游泳賽昨在吉隆坡武吉加里爾舉行次日賽事，港隊18歲「蛙王」麥世霆在男子19歲或以上組200米蛙泳決賽，游出2分11.07秒贏得金牌，並快0.09秒重奪香港紀錄；兩名港泳女將文薈喬與陳梓瑜，分別於16至18歲組200蛙及14至15歲組50米背泳摘金。

港乒3將亞盃分組賽盡墨

乒乓亞洲盃昨在深圳續演，賽前列分組賽第3的港將黃鎮廷與杜凱琹末輪分鬥日本隊篠塚大登及韓將徐孝元，兩人以局數負1：3及0：3，聯同直落3局負申裕斌的朱成竹齊無緣出線。其中黃鎮廷在男子第1組有3名球手同樣1勝2負兼對賽相同，終因得失局數不及篠塚出局。

國足撼沙特爭亞青盃4強

亞青盃今在深圳上演首兩場8強，國家隊以A組次名出線後，今午4時15分在深圳市青少年足球訓練基地鬥沙特阿拉伯隊，後者有效力沙特聯豪門艾納斯鋒將薩特赫卡維，在分組賽取得兩入球及1次助攻，將成國足爭入4強大患；澳洲隊晚上7時30分在寶安體育中心鬥伊拉克隊。

艾卡拉斯卡塔爾賽8強止步

分列首、次號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯及澳洲籍的迪文亞，昨在ATP卡塔爾網球公開賽男單8強，同以盤數1：2受挫捷克籍的利赫卡和5號種子俄羅斯籍的羅比夫；而對加拿大籍球手艾利亞施米的另一俄籍名將丹尼麥維迪夫，則輸掉首盤後因傷退賽，另8號種子英籍的德拉柏以2：1反勝意大利籍選手貝列天尼。WTA千分級的迪拜網球賽女單8強，6號種子哈薩克籍的雷芭堅娜以2：0淘汰美籍的基蓮。另兩名闖入4強球手是14號種子、丹麥籍的卡拉杜遜和捷克籍梅祖娃。

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