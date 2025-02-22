港足下月國際賽初選40人 陳晉一等8中超兵在列

中超今開鑼 安達臣率雲南鬥國安

港足今屆亞盃外在C組將對印度、新加坡及孟加拉隊，爭首名入決賽周，首仗3月25日作客新加坡，此前於3月19日踢友賽，對手及比賽場地仍待定。新一季中超有9名港將征戰，除了浙江隊後衛梁諾恆，其餘8人均列入港足40人初選大軍，包括沒參與去年底東亞盃外圍賽的陳晉一、茹子楠及轉投天津津門虎的孫銘謙等。港足下月17日開操。

助上海申花晉身亞冠精英聯16強的陳晉一稱，高興更多港足隊友能北上挑戰高水平聯賽，「球隊今季目標清晰，就是爭冠軍」；茹子楠也恭喜港足隊友們獲內地球會青睞，又透露上季未能助梅州客家護級曾很失落，「畢竟效力了3季有感情，我都為此沉澱一個月，去了旅行放鬆心情」，惟上月中球隊獲知以遞補身分留在中超，「感覺上天好似給多次機會，希望好好珍惜，雖準備及人腳不是很齊全，我們會努力護級」。中超今開鑼，晚上8時有港足前帥安達臣及後衛徐宏傑的升班馬雲南玉昆，主場對北京國安。

港超方面，榜首大埔今午3時主場迎戰冠忠南區，第3的理文傍晚6時在將軍澳運動場對港會。