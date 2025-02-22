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體育

莫耶斯領愛華頓漸穩 倒戈曼聯偕新鋒艾卡拉斯續搶分

【明報專訊】英超今晚起上演7場比賽，頭場由愛華頓主場迎戰曼聯合演下游對決，亦是領隊莫耶斯回歸主隊後首次倒戈「紅魔」。「拖肥」在莫帥領軍下表現穩步上揚，其中在上月以借將身分來投的鋒將卡路士艾卡拉斯，在上場聯賽傳射居功助球隊凱旋，將攻力不濟的一眾紅魔前鋒比下去。

愛華頓今季英超首18輪僅勝3場，導致屢次跌落降班區域，結果上月初戴治被炒，由曾在2002至13年領軍的莫耶斯回歸後漸有起色，他雖在二次「地標」領軍在英超主場不敵阿士東維拉，但往後5場聯賽取得4勝1和豪取13分，現以25戰得30分升上第14位。上月底由巴甲法林明高借至拖肥的卡路士艾卡拉斯，上場聯賽作客水晶宮先助攻後開齋，協助球隊2：1奏凱，這名22歲阿根廷籍新星承認，最欣賞葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗），卻又稱同胞美斯是當今最佳球員，並正向效力利物浦的另一同胞中場阿歷斯麥亞里士打偷師。

比愛華頓還要少1分排15位的曼聯，上仗作客1球敗走熱刺後，輸掉今季第12場聯賽，亦反映一眾鋒將不濟，其中海倫在各賽事已連續15場「食白果」，約舒亞舒克斯過去13場上陣只入1球；阿歷真度加拿祖更已18仗無入球僅2次助攻，加上多達7名傷兵，或令在12年前被曼聯革職的莫耶斯有機可乘。總計莫帥執教生涯39次對紅魔，取得7勝7和25負。

阿仙奴迎韋斯咸演倫敦打吡

同日落後一哥利物浦8分的次席阿仙奴，今晚將主場對韋斯咸合演倫敦打吡；近9場英超僅兩勝排第6的車路士，則明晨作客對第9位的維拉。

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