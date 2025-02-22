歐聯16強抽籤 利物浦火併PSG 馬德里雙雄狹路相逢 拜仁利華古遜德甲內訌

今季歐聯聯賽階段以榜首昂然直闖16強的利物浦將惡鬥PSG，後者在附加賽的「法甲內訌」以10：0狂勝比斯特，料「紅軍」心腹大患將是踏入2025年在各賽事獨取15球的敵鋒奧士文尼迪比利。兩軍最近交手是在2018／19年球季的歐聯分組賽，彼此均在主場報捷。「紅軍」若過關便有機會遇上布魯日對阿士東維拉的勝方，而在同一賽區的阿仙奴則遇上燕豪芬，3隊英超最多只能有一隊晉身決賽，因此決賽將無法上演英超內戰。

皇馬馬體會西甲未分高下

利華古遜鬥拜仁近績佔優

衛冕之師皇家馬德里將與馬德里體育會爭入8強，兩軍今季西甲兩度言和1：1，但皇馬前鋒基利安麥巴比近况大勇，或可協助「銀河艦隊」終結過去4次交手不勝。拜仁慕尼黑則與利華古遜由德甲鬥到歐聯，後者過去6次對賽3勝3和不敗，似可做拜仁在歐聯的絆腳石。另外3場16強，分別是巴塞隆拿再遇聯賽階段手下敗將葡超的賓菲加、意甲獨苗國際米蘭對飛燕諾，以及上屆亞軍德甲多蒙特對法甲里爾。

此外，利物浦在日前英超因達雲紐尼斯射空門一飛冲天，導致只能作客打和維拉，賽後被領隊史諾抨擊不能接受對方失機後的比賽態度和效率。該名烏拉圭國腳即在社交網反駁不滿被視為無能的失敗者，又稱會一直努力直至最後一天效力利物浦。

曼聯歐霸再遇皇蘇

車路士歐協聯碰哥本哈根

另昨舉行的歐霸附加賽次回合方面，羅馬憑保羅戴巴拿在賽事開齋兼梅開二度，主場以3：2挫波圖，總比數則贏4：3，經16強抽籤後，「首都狼」對手將是畢爾包，而曼聯則繼前屆歐霸分組賽再遇有日本國腳久保建英效力的皇家蘇斯達，當屆兩隊各勝一次，同一賽區還有布加勒斯特星隊對里昂、羅馬對畢爾包、費倫巴治對格拉斯哥流浪；另一賽區有熱刺對阿爾克馬爾、阿積士對法蘭克福、波杜基林特對奧林比亞高斯及柏辛域陀尼亞對拉素。歐洲協會聯賽也完成16強抽籤，聯賽階段榜首的車路士將遇上哥本哈根。