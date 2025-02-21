楊和處子戰獻4分 主場大敗予新西蘭 港籃亞盃外篤定小組第4

新西蘭隊在去年2月底首輪主場以88：49大勝港籃，是役首節初段已打出6：2攻勢，隨後更大灑「三分雨」包括攻入4個三分球下，令港籃以21：26落後。及至次節，相隔約1年後再次主場出擊的港籃，整體命中率大跌並沒有射入任何三分球下，該節僅有12分進帳，反之新西蘭隊靠三分球6射5中，半場拉開至52：33。

後晚末輪迎中華台北

新西蘭隊藉在第3及4節強打禁區，加上港籃開始體力下降，逐步拉開分差，終以51：92吞敗，其中惠龍兒為港籃取得全隊最高17分、楊和則有4分；新西蘭隊有後備兵Jordan Ngatai轟入6個三分球交出全場最高20分，其次是隊長Reuben Te Rangi得18分。

小組排名方面，因應中華台北隊另邊廂主場以91：84險勝菲律賓隊，至少獲得兩勝排小組第3，而港籃即使後晚最後一輪主場擊敗中華台北隊，僅獲得1勝5負戰績，勝仗仍不及對手下落實以小組第4完賽。

主帥趙永良讚麾下打出應有拚勁

港籃主帥趙永良賽後讚揚麾下已打出應有的拚勁，「內線發揮較好，整體防守比以往更好，但昨仗外線表現不佳，未能把握三分球機會」。另問到港籃出戰下仗前已落實小組第4完賽會否影響球隊心態，趙永良稱：「每一場球都是想打好球，賽果對我們的心情沒有大影響，我們同樣拼盡全力把握好每球。」

楊和稱整體欠穩 曾湛元認有進步空間

首度代表港隊兼正選後衛的楊和稱球隊初段在進攻和防守上都表現出色，但是球隊需要在整場比賽中保持水準；首戰國際賽的曾湛元則指表現上算合格，還有很多進步的空間，「對手的強度都很大，令自己體能負荷非常大」。