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2025年2月21日星期五
獨取3球領皇馬總比數6：3淘汰曼城闖歐聯16強 麥巴比獲看好艦隊成就看齊C朗
祖雲達斯遭燕豪芬淘汰 近10年首16強餘一意甲隊
紅軍言和維拉 3輪失4分 爭標形勢添變數 史諾嘆欠把握力
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當錫低迷 湖人吞兩連敗
體壇快訊：港單車隊今大馬戰場地亞洲賽
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楊和處子戰獻4分 主場大敗予新西蘭 港籃亞盃外篤定小組第4
張家朗江旻憓膺體記協最佳 傅家俊登體壇名人堂
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【明報專訊】（請看附圖）
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