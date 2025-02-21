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體育

體壇快訊：港單車隊今大馬戰場地亞洲賽

【明報專訊】場地單車亞洲賽今起至下周四在馬來西亞汝來的國家單車館舉行，港隊派出9男9女精英運動員及6名男子青年運動員參賽，李思穎將出戰女子全能賽、麥迪遜賽、捕捉賽及團體追逐賽等5個項目；劉允祐則聯同繆正賢、伍柏亨及朱浚瑋參戰男子團體追逐賽。

3港將乒乓亞洲盃開齋

在深圳舉行的乒乓球亞洲盃昨演次日賽事，港隊女將杜凱琹及朱成竹以局數3：0及3：1，分途擊敗黎巴嫩及哈薩克籍球手。男單方面，港隊一哥黃鎮廷亦以3：1反勝沙特阿拉伯籍球手，3人同樣1勝1負在各自分組暫列第3位。

區天駿取利曼耐力賽資格

亞洲利曼系列賽日前於阿布扎比演閉幕戰，香港賽車手區天駿伙拍奧地利的Klaus Bachler及德國的Joel Sturm代表保時捷廠隊Manthey Racing出戰，最終贏得今屆ALMS的GT總冠軍，取得參戰今年6月14至15日於法國舉行的第93屆利曼24小時耐力賽資格。

韓國亞青壓日本首名出線

亞青盃D組昨演最後一輪，韓國隊靠前鋒金泰元完場補時的入球，以1：1逼和日本隊，賽後3戰得7分，以兩分力壓次席的日本取首名出線，16強將鬥烏茲別克隊；日本則會大戰伊朗隊。

莎芭倫卡施維雅達迪拜賽下馬

白俄籍世界一姐莎芭倫卡昨於WTA千分級的迪拜網球錦標賽女單16強，意外以直落兩盤不敵世界第28位的丹麥籍球手卡拉杜遜出局；而波蘭籍的世界二姐施維雅達亦於8強以直落兩盤負予世界第14的17歲俄籍新星米拉安祖娃止步。

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