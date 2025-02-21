紅軍言和維拉 3輪失4分 爭標形勢添變數 史諾嘆欠把握力

沙拿獻傳射 紐尼斯屢失機

維拉兩名外借新兵拉舒福特及馬高阿辛斯奧昨仗首度擔正，更在開賽初段透過兩人配合下一度先開紀錄，惜被判越位「食詐糊」。戰至29分鐘，維拉右閘安達斯加西亞誤傳，紅軍翼鋒穆罕默德沙拿接應迪亞高祖達的橫傳先拔頭籌，射入今季英超第24球。維拉其後藉中場泰利文斯先在38分鐘扳平，再靠中鋒奧尼屈堅斯在上半場補時迎頂破網，反超前2：1。

換邊後，利物浦右閘阿歷山大阿諾特在61分鐘追平2：2，並在66分鐘換入前鋒達雲紐尼斯盼乘勝追擊，但後者隨後連番失機，包括曾左腳射空門一飛冲天，兩隊終以2：2言和，紅軍近3輪兩度和波失分，未能為下周一作客大戰剛從歐聯附加賽出局的曼城前壯聲威，但賽後仍以26場61分續居首，打多1場下領先次席的阿仙奴8分；維拉則以26戰39分排第9。

利物浦主帥史諾賽後坦言對和局感不滿，「我們創造的機會比對手多，也出現獲勝的機會，卻未能好好把握」。而隊長中堅華基爾雲迪積克同感失望道：「控球表現發揮不錯，本應3：2獲勝，但不幸還是無緣全取3分。」

賓福特征李城勢秤先

至於續陷護級旋渦的李斯特城明晨將在英超主場迎戰賓福特，後者首循環曾在主場以4：1大勝，加上近4場作客聯賽3勝1和取得不敗，今仗勢獲看高一線。