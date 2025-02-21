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體育

祖雲達斯遭燕豪芬淘汰 近10年首16強餘一意甲隊

【明報專訊】祖雲達斯昨在歐聯附加賽次回合，作客與燕豪芬激戰120分鐘後以1：3敗走，總比數則負3：4，繼前日的AC米蘭和阿特蘭大後亦告出局，亦自2014／15年球季後，這賽事16強只餘下一支意甲球隊。

狂數7球 PSG破隊史勝仗強勢晉級

祖雲達斯上周中在歐聯附首回合主場小勝2：1，卻在次回合下半場53分鐘，被曾效力國際米蘭7季的36歲燕豪芬翼鋒比列錫破門，令兩軍總比數打和2：2。「斑馬兵」10分鐘後藉鋒將添莫菲韋亞建功再領前，但又被燕軍中場沙巴利在74分鐘追平3：3，兩軍其後未能改寫紀錄下需加時作賽。98分鐘，燕軍終憑守將法拿明高建殊功險勝4：3，令祖雲繼前日也踢附加賽的AC米蘭、阿特蘭大，以及聯賽階段的博洛尼亞後，成為第4支出局的意甲球隊，並令直闖16強的國米成為該聯賽碩果僅存的球隊。

同日巴黎聖日耳門（PSG）藉包括鋒將基華拉斯基利亞及巴特利巴高拿同獻傳射，助球隊在「法甲內訌戰」主場以破隊史歐聯紀錄的7：0狂勝比斯特，總比數以10：0大捷，與多蒙特同告晉級16強，「蜂兵」次回合主場與士砵亭互交白卷後，仍以首回合3：0的勝果過關。

尹佩斯傳接掌飛燕諾或倒戈阿仙奴

此外，飛燕諾看守教練保斯查特雖領軍淘汰AC米蘭，惟會方盛傳已屬意聘用球會名宿、現執教海倫芬的尹佩斯為主帥，若這名41歲的一代荷蘭隊名將最終走馬上任，便有機會在16強領軍倒戈阿仙奴。另外，德甲榜首的拜仁慕尼黑證實箭頭哈利卡尼，前日在歐聯附次回合打和些路迪期間觸傷小腿，勢避戰下周一凌晨聯賽主場迎戰季席的法蘭克福。

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