獨取3球領皇馬總比數6：3淘汰曼城闖歐聯16強 麥巴比獲看好艦隊成就看齊C朗

曼城箭頭艾寧夏蘭特在上周中的歐聯附首回合主場反負皇馬2：3中梅開二度，卻於上場英超大勝紐卡素期間觸傷膝部無緣此役，改由新兵馬莫殊掛帥，而另外兩名生力軍中場尼高干沙利斯和後衛卡胡辛洛夫亦擔正。皇馬則再續起用22歲新秀守衛魯爾阿辛斯奧，與傷癒復出的魯迪格握守中路，而曾串演中堅的曹亞文尼則踢回擅長的中場位置。

第3次歐聯賽場「戴帽」

強調只在乎爭冠

甫開賽4分鐘，阿辛斯奧後場大腳直線交予皇馬隊友基利安麥巴比，後者趁曼城門將艾達臣摩拉斯出迎笠射得手。33分鐘，麥巴比禁區內接應洛迪高高斯妙傳後扣過敵衛加華度爾射入。61分鐘，麥巴比右路接應皇馬右閘費達歷高華維迪直線傳球後「推大位」起左腳射入，繼上月尾西甲大勝華拉度列後再次單場獨取3球，終帶領皇馬以3：1挫至補時階段由尼高干沙利斯首次建功的曼城，兩回合計則贏6：3，躋身16強。

今次是麥巴比繼效力巴黎聖日耳門（PSG）兩度單場入3球後，生涯第3次在歐聯「戴帽」，賽後獲安察洛堤大讚道：「每個人都在等待他為皇馬在歐聯大演帽子戲法，這次終於成功了。他擁有達致C朗昔日為這球會建功立業的質素，但必須繼續努力，因C朗的自我要求是非常高的。」C朗2009至18年間效力皇馬，其間上陣438次入450球。麥巴比說：「我上季歐聯入8球及成為最佳射手之一，但PSG在4強止步。我不在乎領前射手榜，最重要是贏得冠軍。」歐聯16強今晚抽籤，15屆冠軍皇馬的對手將會是利華古遜或同市死敵馬德里體育會，麥巴比稱為免舟車勞頓，屬意對手是馬體會。

哥帥首領軍無緣16強 稱考慮重建

曼城主帥哥迪奧拿將出局歸咎於無法阻止麥巴比，也承認表現較佳的皇馬過關屬合理，「曼城曾經輝煌，7年內6奪英超冠軍，在歐聯不時打入8強和4強，甚至是決賽和在前季封王，但這些已成過去，現一時間難以總結下來。現在是時候思考重建」。他已將目標放在英格蘭足總盃、爭取英超前四衝線，以及再度出席歐聯。