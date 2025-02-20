男拔萃大勝加拿大國際延衛冕路 8強鬥東華辛亥

以港九D1男甲季軍身分參賽的男拔萃，昨面對D3港島冠軍加拿大國際未見輕鬆，開賽早段連番攻勢無果，終在完半場前由吳日朗冷箭打破僵局。男拔萃換邊後再由陳丞臻、張翱雲及後備入替的林家鋒建功，有驚無險贏4：0，8強鬥屯門亞軍東華三院辛亥年總理中學。

聖若瑟6球數培正 撼英華爭入4強

男拔萃昨仗其中兩名入球功臣吳日朗和林家鋒，都是越級挑戰的男丙「C弟」。先拔頭籌的中場吳日朗，這次就意外成為替球隊挺身而出的一員，「猜了半場都未攻得入，我只是抱住嘗試的心態攻門，最後轉化成入球都很高興」。司職前鋒的林家鋒表示，精英賽節奏明快，加上陣中師兄提攜下，希望把經驗帶回男丙賽場，為學校爭取更多錦標。

今屆港九D1亞軍聖若瑟昨同表現慢熱，戰至上半場中段才由張堯軒打破缺口，半場領先1：0。聖若瑟換邊後卻勢如破竹，終在劉宇浩「戴帽」、張堯軒梅開二度，以及李宗恆埋齋，以6球大勝D3九龍一區冠軍培正，8強硬撼上屆亞軍英華書院。同日其餘兩仗則分別由法國國際學校及南島中學晉級。