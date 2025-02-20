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體育

籃總獲逾千萬贊助推動本地發展 楊和今迎港籃「地標」

【明報專訊】中國香港籃球總會昨與保險公司Sun Life永明舉行合作簽署儀式，宣布該公司將投資逾千萬港元，並簽訂為期3年伙伴合作協議。出席活動的中國香港男子籃球代表隊新兵後衛楊和，今晚勢首度代表港隊出戰國際籃聯（FIBA）亞洲盃外圍賽，他表示相信能憑藉自己國際比賽經驗能為港籃提供幫助。

3年合作涵蓋運動員支援社區推廣新制聯賽

是次籃總與永明為期3年的合作將涵蓋運動員支援、籃球普及至更廣闊層面及社區籃球推廣三大發展核心領域，總投資額逾千萬港元，包括為港籃成員提供醫療及意外保險、開設一個設升班機制的香港籃球公開組男、女子聯賽等。

現效力香港東方的後衛楊和昨亦出席活動，他早前取得特區護照後首度入選港籃大軍，預計今晚將在主場首度披上港隊球衣，出戰亞盃外B組第5輪惡鬥新西蘭隊。他表示幾周前已一直練習，「效力日本B-League第3級別球隊岩手大公牛的徐遠征雖剛從日本歸隊，昨（ 前日）亦是首次全隊齊人練習，但我們大多數人彼此早已認識，所以不太擔心」。

亞盃外迎新西蘭 已隨軍操練數周

對於他首戰對手的新西蘭隊，28歲的楊和稱已知悉包括36歲老將哥利韋士打等球員的打法，「我過往與不少澳洲球員一起打球，我知道他們的比賽風格很相似，需要團隊合作、速度非常快及身體對抗非常激烈，我知道這會是艱難比賽」。身處亞盃外B組的港籃暫以4戰4負敬陪末席，今晚7時主場迎戰暫以3勝1負列小組次名並確定出線的新西蘭隊之後，下周日晚上7時再於主場面對暫以1勝3負排第3的中華台北隊。

至於同場的女子U18港籃成員黃雅婷，日前已為女甲球隊荃灣戰畢今季常規賽，她坦言雖球隊順利奪取今季高級組銀牌賽冠軍，但認為其他球隊將對她們有更針對性部署。

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