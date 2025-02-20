體壇快訊：港滑浪風翼賽明赤柱開戰

港將乒乓亞盃首擊飲恨

一連5日的乒乓球亞洲盃昨在深圳揭幕，其中港隊男單星將黃鎮廷在第1組首輪分組賽以直落3局不敵「世一」國手林詩棟；杜凱琹及朱成竹則分別在女單第4及6組首戰，同樣以0：3負另一國手陳幸同及日籍好手張本美和，3人今將再分途出擊排名較低的對手，力爭勝鼓求出線。

佐高域卡塔爾賽一輪遊

37歲塞爾維亞籍名將佐高域昨出戰ATP卡塔爾網球公開賽男單首圈前，稱現為其教練的英籍名宿梅利將無限期續合作，惟他隨後直落兩盤不敵意籍好手貝列天尼，相隔近3年首嘗「一輪遊」。此外，希臘籍星將特薛斯柏斯昨同在首圈以盤數1：2負另一塞爾維亞籍球手麥積杜域止步。

日本亞青大戰韓國爭首名

亞青盃今續在深圳舉行，D組最後一輪在下午3時上演「日韓大戰」。日本隊上場只能以2：2逼和敘利亞隊，現兩戰4分排第2，落後榜首的韓國隊兩分，若要爭首名許勝不許和；而伊朗隊昨以2：1挫烏茲別克隊，3戰全勝成為C組首名，烏茲別克則6分取次名過關。至於B組的沙特阿拉伯隊昨2：1挫朝鮮隊首名晉級，周六16強將鬥國家隊。