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體育

體壇快訊：港滑浪風翼賽明赤柱開戰

【明報專訊】首屆香港滑浪風翼公開賽明起一連3日於赤柱正灘展開。連續兩年在亞洲賽稱王封后的何允輝與陳晞文，將聯同何智豪、魏瑋恩等逾40名本地及海外選手，角逐6個組別錦標。中國香港滑浪風帆會同時透過賽事成績選拔30歲或以上選手，代表港隊出戰5月台北及新北市舉行的世界先進運動會滑浪風翼項目。

港將乒乓亞盃首擊飲恨

一連5日的乒乓球亞洲盃昨在深圳揭幕，其中港隊男單星將黃鎮廷在第1組首輪分組賽以直落3局不敵「世一」國手林詩棟；杜凱琹及朱成竹則分別在女單第4及6組首戰，同樣以0：3負另一國手陳幸同及日籍好手張本美和，3人今將再分途出擊排名較低的對手，力爭勝鼓求出線。

佐高域卡塔爾賽一輪遊

37歲塞爾維亞籍名將佐高域昨出戰ATP卡塔爾網球公開賽男單首圈前，稱現為其教練的英籍名宿梅利將無限期續合作，惟他隨後直落兩盤不敵意籍好手貝列天尼，相隔近3年首嘗「一輪遊」。此外，希臘籍星將特薛斯柏斯昨同在首圈以盤數1：2負另一塞爾維亞籍球手麥積杜域止步。

日本亞青大戰韓國爭首名

亞青盃今續在深圳舉行，D組最後一輪在下午3時上演「日韓大戰」。日本隊上場只能以2：2逼和敘利亞隊，現兩戰4分排第2，落後榜首的韓國隊兩分，若要爭首名許勝不許和；而伊朗隊昨以2：1挫烏茲別克隊，3戰全勝成為C組首名，烏茲別克則6分取次名過關。至於B組的沙特阿拉伯隊昨2：1挫朝鮮隊首名晉級，周六16強將鬥國家隊。

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