雲尼亞里領軍里程碑 誓領羅馬歐霸淘汰波圖破魔咒

羅馬今季季初成績不濟，先後辭退迪羅斯及艾雲祖歷，並於去年11月找來已年屆73歲的雲尼亞里回巢，歷來第3次執教球隊。在他領軍下球隊漸見起色，各項賽事近14場僅輸兩場，在意甲聯賽榜暫以25戰得37分排第9位，而歐霸則以第15位轉戰淘汰圈附加賽。

首都狼在上周的首回合先作客，最終在領先下遭波圖逼和1：1，明晨重返主場再戰，除了上仗交手時兩黃一紅被逐的中場白賴仁基斯坦迪要停賽，該仗領黃的另一中場沙利麥卡斯亦因黃牌滿額同須避戰。此外，雲尼亞里是役將迎來近40年執教以來第1400場正式賽事里程碑，惟他自2004年4月起已近21年未能帶領各支球隊在歐洲賽的淘汰賽階段取勝，意味羅馬若要過關必須先打破此魔咒。

至於同日其餘7場歐霸附加賽當中，較矚目的有首回合靠日本國腳翼鋒久保建英奠勝贏2：1的西甲球隊皇家蘇斯達，手持2：1優勢返主場再戰丹麥的米迪蘭特；荷甲勁旅阿積士則帶着2：0領先返主場迎比利時的聖基萊斯聯。