戴維斯領拜仁絕殺些路迪闖16強

【明報專訊】德甲勁旅拜仁慕尼黑昨晨在歐聯淘汰圈附加賽次回合幾乎陰溝裏翻船，主場先失守下，靠翼衛艾方素戴維斯補時4分鐘的入球，以1：1逼和些路迪，兩回合計贏3：2晉級16強。
首回合作客險勝2：1的拜仁，昨回師主場再被些路迪主帥羅渣士的逼搶戰術考起，更在63分鐘遭曾效力拜仁二隊的客軍前鋒尼高拉斯古恩把握機會，射入單刀追成總比數平手。些路迪門將卡斯柏舒米高此戰錄得9次撲救力挽狂瀾，但戰至補時4分鐘終抵不住拜仁狂攻，救出中場哥列斯卡近門飛頂後，無力阻止艾方素戴維斯快腳補中。拜仁終驚險逼和1：1，總比數贏3：2過關。
些路迪幾乎把此戰帶入加時，曾在2020至22年效力拜仁二隊的入球功臣古恩，賽後有着複雜的心情，「賽果是難以承受，就如落敗一樣。我們已發揮出色，很遺憾未竟全功。不過，能在安聯球場入球有點夢想成真的感覺，在7.5萬人面前建功的喜悅，需要時間消化」。
拜仁英籍射手哈利卡尼昨仗上陣半場後，因小腿血腫退下火線。拜仁官方表示，卡尼賽前已出現傷勢，將縮減其未來數天訓練量，下周一凌晨聯賽迎戰法蘭克福上陣成疑。主帥高柏尼則認為球隊面對頻密賽程下，晉級已達成目標，「我們固然想壟斷戰局，但結果才是最重要。我們近期太多比賽，現在是時候回復體力」。
賓菲加力保優勢淘汰摩納哥
此外，首回合落後0：1的摩納哥，昨作客賓菲加先失球，惟在日本國腳南野拓實建功下，兩度在次回合領先兼追成總比數平手。賓菲加終在84分鐘藉中場奧簡高古的入球，以3：3逼和摩納哥，兩回合贏4：3闖16強。