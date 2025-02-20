戴維斯領拜仁絕殺些路迪闖16強

首回合作客險勝2：1的拜仁，昨回師主場再被些路迪主帥羅渣士的逼搶戰術考起，更在63分鐘遭曾效力拜仁二隊的客軍前鋒尼高拉斯古恩把握機會，射入單刀追成總比數平手。些路迪門將卡斯柏舒米高此戰錄得9次撲救力挽狂瀾，但戰至補時4分鐘終抵不住拜仁狂攻，救出中場哥列斯卡近門飛頂後，無力阻止艾方素戴維斯快腳補中。拜仁終驚險逼和1：1，總比數贏3：2過關。

些路迪幾乎把此戰帶入加時，曾在2020至22年效力拜仁二隊的入球功臣古恩，賽後有着複雜的心情，「賽果是難以承受，就如落敗一樣。我們已發揮出色，很遺憾未竟全功。不過，能在安聯球場入球有點夢想成真的感覺，在7.5萬人面前建功的喜悅，需要時間消化」。

拜仁英籍射手哈利卡尼昨仗上陣半場後，因小腿血腫退下火線。拜仁官方表示，卡尼賽前已出現傷勢，將縮減其未來數天訓練量，下周一凌晨聯賽迎戰法蘭克福上陣成疑。主帥高柏尼則認為球隊面對頻密賽程下，晉級已達成目標，「我們固然想壟斷戰局，但結果才是最重要。我們近期太多比賽，現在是時候回復體力」。

賓菲加力保優勢淘汰摩納哥

此外，首回合落後0：1的摩納哥，昨作客賓菲加先失球，惟在日本國腳南野拓實建功下，兩度在次回合領先兼追成總比數平手。賓菲加終在84分鐘藉中場奧簡高古的入球，以3：3逼和摩納哥，兩回合贏4：3闖16強。