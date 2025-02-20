意甲雙雄歐聯附齊下馬 米蘭阿特蘭大無力平反 飛燕諾布魯日過關

AC米蘭首回合作客0：1負飛燕諾，次回合重返聖西路球場，開賽38秒便由倒戈前鋒辛迪亞高基文尼斯頭槌閃電建功，追平總比數完半場。然而戰至51分鐘，已有黃牌在身的迪奧靴南迪斯後上入禁區插水博12碼，被球證出示第2面黃牌而兩黃一紅逐離場。結果多踢一人的飛燕諾在73分鐘由後備入替的前鋒祖利安卡蘭沙頭槌扳平，即使完場前有後衛列特在衝突中領紅被逐，無礙這支荷甲球隊逼和1：1，兩回合計贏2：1晉身16強，將鬥國際米蘭或阿仙奴。AC米蘭主帥干斯卡奧賽後表示出局責任在他，而非迪奧靴南迪斯。

明晚7時16強抽籤

至於另一場，在歐聯積分榜排24名成附加賽最後一位的布魯日，面對排第9、在附加賽排名最高的阿特蘭大，繼首回合主場絕殺贏2：1，次回合作客在上半場已連轟3球拉開優勢。意甲第3的阿特蘭大換邊後由射手盧卡文追回一球，但這名尼日利亞國腳61分鐘主射12碼被前利物浦門將米洛列特撲出，尾段更有後衛拉菲爾杜萊報復動作領紅，布魯日終勝3：1，兩回合計大勝5：2，將與里爾或阿士東維拉爭8強資格。歐聯16強將在香港時間明晚7時抽籤。