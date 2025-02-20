曼聯傳5月底訪港 利物浦阿仙奴今夏或同造訪

《The Athletic》前晚引述多個消息，指4支英超球隊曼聯、般尼茅夫、韋斯咸及愛華頓，正深入談判參加7月底在美國舉行的英超夏季系列賽，預計將於亞特蘭大、新澤西和芝加哥舉行，曼聯亦可能再應球衣胸口贊助商Snapdragon，連續3年到其贊助位於加州聖迭戈的球場友賽。

料亞洲之旅收益達7800萬

12年前曾訪港友賽大勝傑志

報道亦提及，曼聯計劃在完季後到訪吉隆坡和香港踢表演賽「掘金」，在財政緊張最近進一步裁員近200名員工下，預計是次亞洲之旅可為球會帶來1000萬美元（約7800萬港元）收入。曼聯今季英超成績不濟，以25戰29分暫列第15位，基本上只餘同晉身16強的歐霸及英格蘭足總盃可爭。英超5月25日完季，英足盃及歐霸決賽分別5月17及21日舉行。若然成事，將是「紅魔」繼2013年7月底後，相隔12年再訪港，當年曼聯在香港大球場友賽以5：2大勝港超球隊傑志。

此外，英超前兩名球隊利物浦與阿仙奴，報道指兩隊今夏將不會到美國，預計會接受報價更具吸引力的亞洲之旅。

比賽場地未定案

連續兩年主辦外隊名宿參與賀歲盃的國際文娛管理，主席金偉明今年2月賀歲盃結束後曾透露，有意趁5至7月檔期再邀外隊來港到啟德體育園比賽，更稱與相關球隊洽談進度近90%。有報道指曼聯訪港比賽場地將於下月1日正式啟用的啟德體育園舉行，亦有消息向《明報》提及，受場地與演唱會檔期相近等因素，未必能在啟德成事，有指曼聯在吉隆坡完賽後隨即來港，5月30日於香港大球場比賽；另本地球圈之前已流傳，利物浦聯同意甲球隊AC米蘭，或與阿仙奴等外隊，都有意7月底訪港，在可容納約5萬名觀眾的啟德體育園主場館踢表演賽。