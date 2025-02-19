卓林普期待啟德主場獻技 稱較世界賽緊張 奧蘇利雲蓄銳再戰

世界桌球巡迴賽本月初公布入圍世界大獎賽的32名球手名單，當中包括去年透過優才計劃成為香港居民的「火箭」奧蘇利雲、「準神」卓林普，以及應屆世界賽冠軍基倫威爾遜、國手丁俊暉等名將。賽事按球手排名分配對賽，世界排名和賽季排名均居首的卓林普，首圈會遇上第32位的加利威爾遜；賽季排名第24的奧蘇利雲，則需硬撼第9位的國家隊好手斯佳輝。

曾在2015、2019和2021年贏得世界大獎賽冠軍的卓林普，下月將首以香港居民「主場」應戰。他提到在香港不時被途人認出，受群眾愛戴加上在世界大獎賽往績不俗下，參賽心情「比參加世界賽還緊張」。他又透露兩日前返港首使用香港身分證過關，大讚方便快捷，「感覺似聖誕節的小朋友般興奮！過去訪港時需跟其他旅客一樣輪候，但這次10秒內就可過關」。

傅家俊吳安儀表演賽免費入場

至於另一名「新香港人」奧蘇利雲，今季因健康理由棄戰6項排名賽和三大賽之一的大師賽，下月參賽添懸念。這名49歲名將預先錄製的片段昨在記者會上播放，並強調期待來港參賽，「很高興來香港出戰世界大獎賽。我正在短暫休養，希望能養精蓄銳。很期待看見你們，到時見」。

今屆賽事雖無香港球手入圍，但主辦方在3月8至9日早上11時各安排一場表演賽，首日由傅家俊迎戰韋德；次日則由吳安儀大戰泰籍世界桌球一姐勒查露。兩場表演賽門票將免費發放予公眾，詳情待主辦方公布。

世界桌球大獎賽門票現於快達票及大麥網有售，票價由80至2580元不等。比賽每日均設下午和晚上兩個時段，當中首圈至8強階段，將分開兩張球枱同時進行賽事。賽事協辦方中國香港桌球總會主席羅永聰稱座位難以同時清晰觀看兩張球枱，提醒球迷購票前應查看位置是否合意。