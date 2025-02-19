體壇快訊：陳晉一建功 申花亞冠挫神戶

【明報專訊】中超球隊上海申花昨在亞冠精英聯東亞區末輪主場鬥已出線的日職球隊神戶勝利船，港將陳晉一正選披甲並在完半場前禁區內射入一球，加上隊友鋒將明尼路「戴帽」，終以4：2擊敗開賽7分鐘已少踢1人的神戶，以8戰10分反壓同日以2：5敗走柔佛DT的浦項制鐵升上第7位。
國足負澳洲亞青次名出線
U20亞洲盃昨在深圳續演，國足及澳洲隊在已鎖定8強席位下於A組末輪碰頭，前者在寶安體育中心以1：2不敵澳洲隊終以次名出線。另B組今午同演尾輪，在4隊仍有出線機會下以4分居首的伊拉克隊會鬥以3分排季席的約旦隊，同擁3分的次席沙特阿拉伯隊則鬥以1分排榜尾的朝鮮隊。
蘇炳添全國賽復出60米奪金
2025年全國室內田徑大獎賽（第3站）昨在山東掀戰幔，因傷缺席去年巴黎奧運的35歲國家隊短跑「一哥」蘇炳添重返賽場，新賽季首在國內賽場亮相，早前已預告會在戰畢今年11月舉行的全運會後退役的他，以全場最年長跑手身分在男子60米決賽跑出6.65秒稱王。
邁阿密中北美冠風雪延期
由阿根廷球王美斯領軍的美職球隊國際邁阿密，原定在香港時間明早9時，於中北美洲及加勒比海冠軍盃首圈作客另一美職球隊肯薩斯體育會，惟賽會表示當地正受大雪等惡劣天氣影響下令賽事取消須擇日再戰。國際邁阿密將於下周日迎來新季美職首戰在主場迎戰紐約城，將是新帥馬斯真蘭奴首場正式領軍賽事。