體壇快訊：陳晉一建功 申花亞冠挫神戶

國足負澳洲亞青次名出線

U20亞洲盃昨在深圳續演，國足及澳洲隊在已鎖定8強席位下於A組末輪碰頭，前者在寶安體育中心以1：2不敵澳洲隊終以次名出線。另B組今午同演尾輪，在4隊仍有出線機會下以4分居首的伊拉克隊會鬥以3分排季席的約旦隊，同擁3分的次席沙特阿拉伯隊則鬥以1分排榜尾的朝鮮隊。

蘇炳添全國賽復出60米奪金

2025年全國室內田徑大獎賽（第3站）昨在山東掀戰幔，因傷缺席去年巴黎奧運的35歲國家隊短跑「一哥」蘇炳添重返賽場，新賽季首在國內賽場亮相，早前已預告會在戰畢今年11月舉行的全運會後退役的他，以全場最年長跑手身分在男子60米決賽跑出6.65秒稱王。

邁阿密中北美冠風雪延期

由阿根廷球王美斯領軍的美職球隊國際邁阿密，原定在香港時間明早9時，於中北美洲及加勒比海冠軍盃首圈作客另一美職球隊肯薩斯體育會，惟賽會表示當地正受大雪等惡劣天氣影響下令賽事取消須擇日再戰。國際邁阿密將於下周日迎來新季美職首戰在主場迎戰紐約城，將是新帥馬斯真蘭奴首場正式領軍賽事。