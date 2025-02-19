巴塞小勝華歷簡奴 壓馬德里雙雄西甲登頂

踏入新一年後重拾勇態的巴塞隆拿昨面對今屆黑馬之一的華歷簡奴，藉後衛恩尼高馬天尼斯在禁區內被敵軍中場柏夫施斯拉跌，主球證經視像裁判（VAR）覆核後判12碼，並由「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基在28分鐘操刀射入領先。

榜尾華拉度列季內再易帥

及後雙方互有攻守，華歷簡奴一度有翼鋒迪費魯圖斯將皮球送入網，但因隊友柏夫施斯身處越位位置兼且阻擋敵衛防守該攻門，被球證判「詐糊」。而戰至上半場補時階段，柏夫施斯在禁區疑被巴塞後衛古巴斯推跌，但球證並未判罰12碼，最終巴塞力保優勢，於主場以1球小勝，聯賽四連勝後以24戰得51分，以較佳得對賽成績壓過同分的皇家馬德里，以及少1分的馬德里體育會升上榜首；華歷簡奴則24戰續得35分排第6。

賽後費歷克回應12碼爭議時表示：「我並沒翻看有關片段，但我只能說相信球證及VAR的判斷。」而他又承認此戰贏得艱辛，「我們不可能每場都贏幾球，但最重要是取下3分」。

另外，日前在聯賽主場吞西維爾4蛋的華拉度列，昨宣布解僱上任只有3個月的阿根廷籍主帥迪亞高高卡，是球隊季內第2次易帥。巴西名宿「大哨」朗拿度為班主之一的華拉度列，現於西甲以24戰15分敬陪末席，落後剛離降班區的第17位球隊拉斯彭馬斯8分，護級形勢被動。