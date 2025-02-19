利物浦英超征維拉 史諾信拉舒福特下半季反彈

利物浦續缺祖高美斯加普

曼聯青訓產品拉舒福特於2015／16年球季開始為母會一隊披甲，至前季各賽事上陣56次入30球達個人「紅魔」生涯高峰，惟之後走下坡，近兩季先後比賽43及24次只入8和7球，終在上月冬季轉會窗被外借至阿士東維拉，已先後在英格蘭足總盃和英超各上陣1次，雖未有入球或助攻，但表現漸入佳境，獲利物浦主帥史諾稱讚有速度、體格好和控球能力強，故此「若他下半季未能展示質素定會令我極為驚訝」。事實是「福仔」過去曾代表曼聯在「雙紅會」激戰紅軍19次貢獻7個入球及1次助攻，惟紅魔其間只取得4勝8和7負。

史諾又證實守將祖高美斯因做腿筋手術需避戰一段時間，但仍期望對方可在季尾復出，前鋒加普則肯定因傷無法征戰維拉，而接着下周一作客大戰曼城亦上陣成疑。此外，紅軍宣布下季普通門票和季票價格保持不變，而青少年門票也將連續第10個球季凍結在9鎊（約88港元）的價格。

阿仙奴包圍球證罰64萬

此外，阿仙奴後衛利維斯史基利上月尾英超作客打和狼隊的紅牌雖被「打甩」，但因球員包圍主球證奧利華罪成，會方昨被英足總判罰款6.5萬鎊（約64萬港元）。