傳梅安尼下季留祖雲 訪燕豪芬勢續掛帥

PSG擁3球優勢迎比斯特

高路梅安尼在意甲迎戰國際米蘭一戰首為祖雲達斯交出助攻，令球隊以1：0勝出，協助「斑馬兵」取得四連捷，當中包括上周中歐聯附加賽首回合主場險勝燕豪芬2：1。事實上，這名26歲法國國腳近5次上陣中，在首3場聯賽披甲獨取5球，乃本世紀意甲首人，而據報這亮麗成績甚獲高層歡心，盛傳已與PSG達成下季續留用梅安尼的協議，而另一選項是可在明夏買斷對方。

被PSG教練安歷基冷落的高路梅安尼說：「我在祖雲達斯非常快樂，現在情况就像置身夢境中。對我來說，球隊贏波永遠是重要的。」料他明晨作客再鬥燕豪芬將續掛帥，而今年意甲只入1球的杜辛華荷域則續當後備。

另外，首回合在「法甲內訌」作客大勝比斯特3：0的PSG，明晨返主場出戰次回合，其中各賽事近12次上陣豪取18球的翼鋒奧士文尼迪比利勢乘勇續擔正攻堅，加上此前兩次聯賽交手獲勝，季內有望「四殺」對手。至於在首回合作客3蛋贈士砵亭的上屆亞軍多蒙特，如無意外順利闖入16強難度不高。