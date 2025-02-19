傳梅安尼下季留祖雲 訪燕豪芬勢續掛帥

【明報專訊】祖雲達斯日前在意甲國家打吡主場擊退國際米蘭，明晨歐聯附加賽次回合乘勝追擊接戰主隊燕豪芬，賽前據報球會高層滿意冬季轉會窗以借將身分加盟的前鋒高路梅安尼的表現，已與對方母會巴黎聖日耳門（PSG）達成來季留用的協議外，明夏或可斥資4500萬歐元（約3.7億港元）收購。
PSG擁3球優勢迎比斯特
高路梅安尼在意甲迎戰國際米蘭一戰首為祖雲達斯交出助攻，令球隊以1：0勝出，協助「斑馬兵」取得四連捷，當中包括上周中歐聯附加賽首回合主場險勝燕豪芬2：1。事實上，這名26歲法國國腳近5次上陣中，在首3場聯賽披甲獨取5球，乃本世紀意甲首人，而據報這亮麗成績甚獲高層歡心，盛傳已與PSG達成下季續留用梅安尼的協議，而另一選項是可在明夏買斷對方。
被PSG教練安歷基冷落的高路梅安尼說：「我在祖雲達斯非常快樂，現在情况就像置身夢境中。對我來說，球隊贏波永遠是重要的。」料他明晨作客再鬥燕豪芬將續掛帥，而今年意甲只入1球的杜辛華荷域則續當後備。
另外，首回合在「法甲內訌」作客大勝比斯特3：0的PSG，明晨返主場出戰次回合，其中各賽事近12次上陣豪取18球的翼鋒奧士文尼迪比利勢乘勇續擔正攻堅，加上此前兩次聯賽交手獲勝，季內有望「四殺」對手。至於在首回合作客3蛋贈士砵亭的上屆亞軍多蒙特，如無意外順利闖入16強難度不高。