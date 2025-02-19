曼城歐聯附征皇馬 求「1%」反勝機會 馬莫殊勢偕兩新援列陣 艦隊防線人腳漸復頑抗

曼城上周在附加賽首回合戰至80分鐘仍領前2：1下，卻在末段被皇馬中場巴謙戴亞斯及祖迪比寧咸先後破門反負2：3，導致明晨次回合作客馬德里陷於九死一生的險境，甚至連哥迪奧拿亦相信無緣16強的機會高達99%。然而，「藍月」日前英超主場大勝實力分子紐卡素4：0後，可能已迎來轉機。

干沙利斯英超地標數據佳獲讚

卡胡辛洛夫上仗零封伊沙克

首先，首回合迎戰皇馬僅後備上陣6分鐘的埃及隊鋒將馬莫殊，在挫紐卡素時開齋兼連中三元，獲哥帥稱讚「擅於走位和為隊友製造入球機會」的踢法，乃目前隊中所缺乏的球員；其次是該仗在英超「地標」的23歲西班牙籍中場尼高干沙利斯，因觸球112次、傳球101次和到位率高達97%均是全場最多，獲哥帥讚控制節奏及平衡攻守之勢得宜，又獲稱呼為「小洛迪（已提早收咧的中場洛迪卡斯簡迪）」，更不諱言已視對方為洛迪未來接班人；最後是烏茲別克國腳卡胡辛洛夫該仗令今季斬獲17球的「喜鵲」箭頭阿歷山大伊沙克沉寂，最終全場僅得1次不中框射門。

比寧咸西甲辱球證勢停賽3場

傳皇馬屢遭不公對待退出西甲

曼城喜獲3名生力軍衝擊的同時，開季以來後防傷兵不斷的皇馬，亦有各賽事分別缺陣4及5仗的後衛魯迪格和阿拉巴近日傷癒復操，其中魯迪格明晨勢可復出，伙拍再度墮後串演中堅的中場曹亞文尼握守中路。至於日前西甲打和奧沙辛拿時被指爆粗罵球證荷西梅利亞的祖迪比寧咸，在今日西甲紀律委員會裁決前就事件公開道歉。據報這名21歲英格蘭國腳若罪成會被罰停賽3場。

另外，荷西梅利亞當日賽後在社交平台接獲近10萬個留言，當中有對他及其家人語帶死亡恐嚇。此外，西班牙《每日體育報》報道皇馬因比寧咸事件、今季屢次面對視像裁判（VAR）不公平對待及被判爭議12碼，開始考慮退出西甲及轉戰其他歐洲頂級聯賽。