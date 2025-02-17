麥隆入樽賽三連霸 馬刺雙星技巧賽亂投遭DQ 希路首膺三分王

全明星周末昨率先舉行技巧挑戰賽，被視為熱門的聖安東尼奧馬刺雙星「CP3」基斯保羅及雲班耶馬，雖以47.9秒完賽成為全場最快，但因二人在投籃環節故意隨手丟球而非投籃，引來全場噓聲，事後亦遭裁判取消資格（DQ），最終克里夫蘭騎士的米曹及伊雲莫比利，以1分00.03秒的完賽時間奪冠。

賽後雲班耶馬承責道：「因球例寫着即使投籃全部不進都可繼續，因此我便出了這主意，與CP3無關，而且我賽前詢問了他人都認為沒問題，一切只為勝利，結果卻事與願違。」而對手之一的金州勇士前鋒祖利蒙特格連則承認自己賽前曾回應對方，「當時我聽後雖然覺得很不合理，但也認為應沒違例，這純粹是個人意見，而且我看到他詢問了不少人」。

至於接着舉行的三分賽，爭取三連冠的李拿特在首輪取得18分，以1分之差僅僅無緣以前3名躋身最後階段，最終泰萊希路在決賽輪取得24分，力壓騎士後衛加蘭特及勇士後衛畢迪曉特首膺三分王。

來到壓軸的入樽賽，萬眾期待的麥隆在初賽的兩輪分別以一記飛過人與車再凌空接球反手入樽，以及飛過人凌空接球再空中轉身雙手入樽，兩次獲滿分下殺入決賽。在決賽他面對日前於新秀對抗賽獲膺最有價值球員（MVP）獎項的馬刺小將史堤芬卡斯迪未受太大威脅，首輪他先以一記飛過人後於不同位置凌空接球將兩皮球扣籃得滿分，再於次輪施展飛過人接球騰空碰籃框後再入樽，再次獲得滿分，成史上首人在入樽賽三連霸，以及歷來第2名能三奪此殊榮的球員。賽後麥隆興奮道：「我非常榮幸再次能參與這項盛事，我實在太喜歡入樽賽了，下屆我仍想挑戰四連霸！」

明星賽今開戰 4隊先打準決賽

此外，重頭戲的全明星賽將於香港時間今早9時20分展開，今屆改為共分4隊先打準決賽，晉級後隨即在決賽爭冠，而賽事採取目標得分制，每場先取40分或以上的一方為勝。