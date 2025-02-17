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體育
2025年2月17日星期一
曼城大勝紐卡素返前四 馬莫殊戴帽 夏蘭特傷出歐聯再戰皇馬成疑
曼聯翼鋒阿密特操練掛彩恐收咧 拉舒福特脫魔英超再登場
理文反勝東方4：3 8分鐘轟3球 黃威開齋兼起孖
皇馬遭奧沙辛拿逼和再失分 比寧咸粗言罵球證被逐稱誤會
拜仁守和利華古遜續領前8分
末段遭拉素破門 拿玻里三連和意甲失優勢
電視精選
麥隆入樽賽三連霸 馬刺雙星技巧賽亂投遭DQ 希路首膺三分王
港隊亞青壁賽主場封后 2：0挫馬來西亞 隔14年再奪女團金牌
體壇快訊：基利莫西班牙半馬破世績
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼城大勝紐卡素返前四 馬莫殊戴帽 夏蘭特傷出歐聯再戰皇馬成疑
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