皇馬遭奧沙辛拿逼和再失分 比寧咸粗言罵球證被逐稱誤會

馬體會同和波 巴塞挫華歷簡奴即登頂

皇馬昨仗15分鐘由基利安麥巴比衝前撞射先開紀錄，是這名26歲法國隊球星職業生涯參與的第500個入球（356個入球及144次助攻）。不過39分鐘出現轉捩點，比寧咸與球證對話後突被出示紅牌驅逐離場。踢多一人的奧沙辛拿58分鐘獲判12碼，安迪布迪美亞操刀追平1：1完場。皇馬連續3場聯賽不勝；同日馬德里體育會早段亦因中場柏保路巴利奧斯領紅踢少一人下，主場只能1：1逼和切爾達，「銀河鑑隊」24戰51分，續以1分領先同市宿敵排榜首，若巴塞隆拿明晨主場擊敗華歷簡奴，便會追至與皇馬同分兼藉較佳對賽反壓重登榜首。

對於在皇馬生涯第2次被逐，比寧咸解釋純屬誤會，並為10人應戰失分向全隊致歉，「我只是對自己說了些發泄話，球證以為我辱罵他，其實沒有，這是明顯的誤判」。主教練安察洛堤賽後亦為麾下解畫，「我認為球證理解錯了比寧咸的英語，他說『滾開』並沒辱罵他人，若翻譯西班牙語是『別煩我』，不是什麼冒犯說話」。《阿斯報》報道，皇馬就此事擬向紀律委員會上訴，並將提供相關片段作證。