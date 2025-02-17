皇馬遭奧沙辛拿逼和再失分 比寧咸粗言罵球證被逐稱誤會

【明報專訊】皇家馬德里昨在西甲再失分，作客被奧沙辛拿逼和1：1，中場祖迪比寧咸上半場被主球證荷西梅利亞指爆粗而直拔紅牌被逐引熱議。據這名英格蘭國腳賽後稱純屬誤會，解釋是自我發泄而非辱罵他人。
馬體會同和波 巴塞挫華歷簡奴即登頂
皇馬昨仗15分鐘由基利安麥巴比衝前撞射先開紀錄，是這名26歲法國隊球星職業生涯參與的第500個入球（356個入球及144次助攻）。不過39分鐘出現轉捩點，比寧咸與球證對話後突被出示紅牌驅逐離場。踢多一人的奧沙辛拿58分鐘獲判12碼，安迪布迪美亞操刀追平1：1完場。皇馬連續3場聯賽不勝；同日馬德里體育會早段亦因中場柏保路巴利奧斯領紅踢少一人下，主場只能1：1逼和切爾達，「銀河鑑隊」24戰51分，續以1分領先同市宿敵排榜首，若巴塞隆拿明晨主場擊敗華歷簡奴，便會追至與皇馬同分兼藉較佳對賽反壓重登榜首。
對於在皇馬生涯第2次被逐，比寧咸解釋純屬誤會，並為10人應戰失分向全隊致歉，「我只是對自己說了些發泄話，球證以為我辱罵他，其實沒有，這是明顯的誤判」。主教練安察洛堤賽後亦為麾下解畫，「我認為球證理解錯了比寧咸的英語，他說『滾開』並沒辱罵他人，若翻譯西班牙語是『別煩我』，不是什麼冒犯說話」。《阿斯報》報道，皇馬就此事擬向紀律委員會上訴，並將提供相關片段作證。