理文反勝東方4：3 8分鐘轟3球 黃威開齋兼起孖

東方今季兩度交手均挫理文，其中上月底在高級組銀牌決賽贏1：0奪冠，球隊昨有門將葉鴻輝缺陣一仗傷癒復出，但19分鐘被理文先開紀錄，艾華頓傳中，黃威入楔撞射入網。東方藉第100次為球隊上陣中場馬高斯，在補時6分鐘直入罰球追成1：1完半場。

傑志作客反克港會升次席

東方換邊後3分鐘反超前，左閘亞歷斯祖左路射遠柱死角入網。57分鐘東方再下一城，隊長梁振邦角球混戰中補射拉開比數，這名38歲老將與亞歷斯祖同入今季開齋球；理文落後兩球絕地反擊，71分鐘由羅沙撞射追回一球，6分鐘後保連奴接應黃威角球頭槌追平，黃威79分鐘第一時間窩利梅開二度。及後東方後備入替前鋒巴杜姆頭頂理文中場保利臣，球證審視視像裁判（VAR）改判紅牌逐離場，理文多踢一人維持反勝4：3完場。理文13戰28分，多1分反壓東方排第3。東方近4場聯賽僅1勝兼兩負，跌至第4名；傑志作客3：1反勝港會，14戰29分升第2，追至落後榜首大埔3分。

33歲港足中場黃威今季開齋兼起孖再獻助攻，他笑言可能缺球感，致季中才入球，並稱：「球隊至今仍未找到真正問題，無可能場場失兩三球再反勝，要在防守改善。」他認為這仗可能是理文今季轉捩點；東方主教練盧比度則稱球隊表現不錯，但對手贏在「有很多具質素球員」。