曼城大勝紐卡素返前四 馬莫殊戴帽 夏蘭特傷出歐聯再戰皇馬成疑

今季走樣的曼城在冬季轉會窗大灑金錢簽入多名新兵，其中23歲西班牙國腳中場尼高干沙利斯是役迎戰紐卡素擔正為新東家演處子戰，其餘兩名新兵鋒將馬莫殊及烏茲別克國腳後衛胡辛洛夫亦同任正選。

哥帥稱球隊進步 盼新血注動力

曼城全場形勢佔優下，於19分鐘由門將艾達臣摩拉斯長傳予馬莫殊單刀笠射破網開紀錄，取得後者首個英超入球，而艾達臣則在英超累積6次助攻寫歷來門將之最。得勢不饒人的「藍月」其後靠馬莫殊於24及33分鐘再建兩功，14分鐘內個人大演帽子戲法助球隊半場領先3球。加上換邊後再由22歲小將占士麥艾迪於84分鐘「埋齋」，終以4：0大勝「喜鵲」，賽後25戰得44分，以1分壓過日前輸波的車路士升第4位；紐卡素則聯賽兩連敗以25戰41分暫列第7位。

賽後曼城主帥哥迪奧拿盛讚麾下表現，「馬莫殊展示了射手觸角，干沙利斯也在中場貢獻良多」，又認為連帶自己近期都在慢慢重新進步，期望新血可為球隊注入動力。惟此仗於88分鐘陣中射手艾寧夏蘭特疑因膝傷退下火線，能否趕及周四凌晨在歐聯淘汰賽附加賽次回合再戰皇馬頓成疑問，對此哥帥亦承認為對方的傷患感到憂慮，「慶幸他笑着退下火線，希望問題不大吧」。而該名挪威國腳中鋒賽後在個人Instagram的限時動態上載一張進食斧頭扒的輕鬆相片，似向外界派定心丸。

活特轟第18球 森林仍敗走富咸

其餘賽果方面，「黑馬」諾定咸森林雖有前鋒基斯活特攻入今季聯賽第18個入球，但仍作客以1：2不敵富咸，賽後25戰得47分續居季席。至於上月由莫耶斯回巢領軍的愛華頓延續強勢，昨征戰水晶宮以2：1取勝，聯賽近5輪取4勝1和。

另外，由「雲佬」雲尼斯達萊領軍的李斯特城前晚主場以0：2負阿仙奴，這名曼聯名宿昔日球員時代曾與阿仙奴交手時於場上多次發生衝突，其中與當年「兵工廠」後衛基昂更有多次經典的爭執場面，二人昨適逢同場相遇，雲佬賽前主動向擔任現場評述員的基昂伸手問好，雙方就此在鏡頭前握手泯恩仇，事後成為網上熱話。