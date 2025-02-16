體壇快訊：東方今旺角場惡鬥理文

梁梓軒跳遠破港U18紀錄

香港田徑系列賽一昨於灣仔運動場展開，港隊小將梁梓軒在男子跳遠決賽以7.26米奪得亞軍之餘，更以0.05米之差打破此前由4人共同保持的香港U18紀錄。冠軍則是跳出7.47米的港隊星將陳銘泰。另外，27歲美國隊跑手格蘭費沙昨在波士頓大學邀請賽男子5000米以12分44.09秒封王，打破封塵近21年的世界紀錄，亦是他繼上周的男子3000米後，一周內第2次破世績。

國家隊印尼逐羽球亞團賽錦標

在青島舉行的羽毛球混合團體亞洲賽昨演4強階段，東道主兼力爭三連霸的中國國家隊在首場混雙先負下，靠兩場單打及關鍵的男雙取勝，以場數3：2反克日本隊。印尼隊則在另一場4強淘汰泰國隊首闖決賽，今與國家隊爭冠。

穆斯亞拿續約拜仁至2030年

拜仁慕尼黑在今晨作客利華古遜演德甲榜首戰前迎喜訊，球會宣布與德國國腳鋒將穆斯亞拿續約至2030年夏季。這名連續3季聯賽入球上雙的21歲新星續約後說：「拜仁是世上最大規模的球會之一，我相信未來可與之攜手取得偉大成就。」

神戶日職首擊悶和紅鑽

力爭日職三連霸的神戶勝利船繼上周在日本超級盃不敵廣島三箭後，昨在聯賽開鑼戰主場迎戰浦和紅鑽僅以0：0悶和對手，開季兩戰未勝；「升班馬」FC橫濱則在主場以0：1不敵FC東京，另上季亞軍的三箭將於今午作客上季三哥町田澤維亞。