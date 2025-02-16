三笘薰領白禮頓再破車路士 入球獲讚如慢動作

白禮頓門將華布根於27分鐘長傳予前場的翼鋒三笘薰，後者控下皮球後，拐過車路士守將杜利奧查洛巴，在禁區頂射門彎入死角，繼上場英足盃第4圈淘汰車路士後再度建功，加上前鋒韋碧克於38和63分鐘助攻恩古巴明泰，終令全場8射零中框的「藍戰士」吞3蛋而回，「海鷗」則相隔逾3個月後首在聯賽主場報捷。

三笘薰踏入2025年表現回勇，過去1個月在英超和英足盃獨取4球，此役建功過程一氣呵成更技驚四座，韋碧克稱讚道：「就像慢動作。他的第1次觸球很驚人，無可挑剔，能力過人。這是個多麼精彩的入球。」華布根則透露早在練習時已與三笘薰有默契。

馬利斯卡：執教以來最差一仗

白禮頓和車路士賽後25戰分別得37分和43分，後者領隊馬利斯卡說：「自我去夏加盟後，這是球隊表現最差的一仗。我們非常失望，也為球迷難堪。」而禍不單行是馬度基這仗於21分鐘便傷出，成為尼高拉斯積遜和馬克基爾後，球隊近期第3名前線傷兵。